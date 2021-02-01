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ПСБ: Рынок отказывается от ожиданий снижения ключевой ставки ЦБР в 2021 г.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,27% годовых (-2 б.п.). Умеренный рост цен ОФЗ проходил на фоне укрепления рубля, роста нефтяных котировок, повышения спроса на гособлигации развивающихся стран. Доходность 10-летних локальных облигаций ЮАР, Бразилии, Индонезии, Колумбии в пятницу снизилась на 2-6 б.п.

По итогам же всего января доходность 10-летних ОФЗ выросла на 35 б.п., несмотря на рост Brent на 8%. Давление на цены оказывает ускорение инфляции в РФ, ухудшение ситуации с ликвидностью банков, а также негативный внешний фон. Из-за ускорения инфляции в январе до 5,2% экономисты пересматривают прогнозы по ключевой ставке. По данным последнего опроса Bloomberg, большинство ожидает сохранения ставки в 2021 -2022 гг на уровне 4,25%, тогда как предыдущий прогноз предполагал снижение ставки до 4% в 2021 г.

На текущей неделе ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,20 – 6,30% годовых. Если ослабление рубля продолжится и курс доллара превысит 77,5 руб., то вероятен переход 10-летних ОФЗ в диапазон 6,30 - 6,40% годовых. 

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