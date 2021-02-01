ПСБ: В рамках текущей недели давление на мировые рынки может сохраниться

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках текущей недели выделим несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках.

Так, внимание инвесторов сосредоточится на пандемии коронавируса. Дальнейшее его активное распространение, проблемы с доступом к вакцине и появление новых штаммов, которое может поставить под вопрос эффективность вакцинации, ведут к опасениям продления и ужесточения карантинных ограничений в различных странах, что будет оказывать негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики. Данный фактор окажет негативное влияние на широкий спектр рисковых активов – инвесторы предпочтут увеличить объем защитных инструментов в своих портфелях.

Также игроки продолжат следить за ситуацией с принятием очередного пакета помощи американской экономике, предложенного новым президентом США. При этом есть риски затягивания принятия данного пакета, а также снижения его объема. Так, республиканцы предлагают выделить лишь 600 млрд долларов в рамках данного пакета, что более чем в три раза меньше, чем по плану, предлагаемому Байденом. В этом случае, инвесторы также предпочтут переложиться в защитные активы, что усилит коррекционные настроения на рынках.

Инвесторы продолжат внимательно следить за макроэкономической статистикой, которая будет давать поводы для пересмотра ожиданий по траектории восстановления мировой экономики. Так, на предстоящей неделе будут опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Плюс к этому, игроки обратят внимание на статистику по рынку труда США – количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы за январь. Также фокус внимания инвесторов будет сосредоточен на сезоне отчетностей компаний в США.

Если же говорить о настроениях инвесторов на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Несмотря на существенное падение в пятницу в США и слабые данные по индексам деловой активности в промышленности Китая, основные азиатские площадки демонстрируют рост в пределах 2,2%. Фьючерсы на американские индексы перешли к восстановлению, прибавляя до 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра прибавляет порядка 0,8%, торгуясь в районе 55,5 доллара за баррель.

Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, ожидаем нейтрального начала недели в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов. В ходе торгов, в случае ухудшения внешнего фона, он может сделать еще один шаг к нижней границе данного коридора. Отметим, что в рамках текущей недели, при сохранении негативной внешней конъюнктуры, российский рынок может предпринять попытку отступления под данный уровень. Из корпоративных событий сегодняшнего дня отметим публикацию операционных результатов Русагро.

На валютной секции Московской биржи ожидаем консолидации национальной валюты в начале торгов. Поддержки со стороны подъема цен на нефть и укрепления валют развивающихся стран может оказаться недостаточно для восстановления рубля. В результате, пара доллар/рубль продолжит движение чуть ниже 76 рублей. В дальнейшем, американская валюта может предпринять попытку возобновления восходящей динамики, что позволит ей закрепиться в верхней половине диапазона 75-77,5 рубля. При этом в рамках текущей недели существуют риски выхода доллара вверх из данного коридора.