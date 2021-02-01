«Открытие»: Китайская экономика оказалась под ударом коронавируса в январе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие», аналитик «Открытие Research».

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские индексы растут, сырьевые контракты дорожают. Китайская статистика деловой активности за январь оказалась слабее ожиданий, но инвесторы игнорируют данный факт. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,1% до 0,2% против доллара США, указывая на склонность инвесторов к риску. Российский рынок может в начале дня показать положительную динамику, а рубль укрепление.

Итоги предыдущей недели

По итогам недели индекс МосБиржи снизился с 3382,92 п. до 3277,08 п., а РТС с 1418,29 п. до 1367,64 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,2171 до $1,2136. USD-RUB поднялась с 75,30 до 75,76, а EUR-RUB с 91,62 до 91,92. Нефть Brent подорожала с $55,50 до $55,88 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1851,50 до $1850,30 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1173,25 тонн до 1160,13 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3841,47 п. до 3714,24 п.

Прошедшая неделя прошла под знаком ликвидации некоторых решений предыдущей администрации в США, а также скандала на Wall Street. Новый американский президент Джо Байден упорно устраняет последствия президентства Дональда Трампа, но пока не в состоянии продвинуть свой пакет «Спасения Америки» за $1,9 трлн. Инициативная группа республиканцев в сенате призвала президента сократить свои инициативы до $600 млрд. Впрочем, демократы в Конгрессе всячески подчёркивают, что готовы продвинуть пакет в качестве изменений в бюджетных статьях, игнорируя позицию республиканцев. Пандемия в мире всё чаще называется эпидемией. В Китае под риском новогодние поездки граждан из-за расширения карантинных зон. В Европе конфликт между Брюссельскими бюрократами и фармацевтическими компаниями по поводу поставок вакцин. Британская AstraZeneca срывает график поставок вакцины от COVID-19 из-за производственных сложностей. С другой стороны, сам процесс вакцинации поставлен под сомнение из-за возможной низкой эффективности разработанных вакцин от новых штаммов коронавируса. Всё это смущает рынки, а ещё частные инвесторы начали использовать социальные сети для координированных действий. Естественно, что отдельные брокеры пошли на ограничение операций, но даже в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам отнеслись к этому негативно. Впереди начало месяца, а значит мы сможем оценить ситуацию в экономиках за январь. Февраль это далеко не лучший месяц для рынков, а если вспомнить прошлый год, то и вовсе один из самых непредсказуемых.

События предстоящей недели

В понедельник начнётся публикация индексов деловой активности в производственной сфере от Японии до США. Ожидается, что китайский PMI в производстве от Caixin снизится до 52,7 в январе с 53,0 в декабре. В еврозоне показатель активности в промышленности может составить 54,7 п., как и по предварительной оценке. В США в этот день также выйдет статистика по расходам на строительство, которые могли увеличиться на 0,9% за январь. Индекс ISM в производственном секторе США мог снизиться до 60,0 п. с 60,5 п. в декабре. В России операционную отчётность предоставит «РусАгро».

Резервный Банк Австралии во вторник примет решение по денежной политике. Впрочем, каких-либо изменений не ожидается. Соответственно, ставка РБА останется на уровне 0,1% В еврозоне в этот день опубликуют сводный ВВП за IV квартал. . В России отчётность по МСФО предоставит ММК. Московская Биржа сообщит статистику торгов за январь.

Среду начнём с ночной публикации статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API. Продолжится публикация индексов деловой активности в сфере услуг от Японии до США, а также выйдут сводные индикаторы. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны составит 47,5 п. за январь. В еврозоне также выйдут данные по инфляции. Ожидается, что она ускорится до 0,5% в январе. Цены производителей сократят своё падение до -1,2% в январе с декабрьских -1,9%. В США статистика по занятости в частном секторе от ADP Services. Ожидается, что в январе было создано 45 тыс. новых рабочих мест. Выйдет сводный индикатор деловой активности в США. Далее ISM в сфере услуг. Минэнерго США отчитается о запасах нефти и нефтепродуктов. В России Минфин объявит параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на февраль. «ЭНЕЛ Россия» опубликует операционные результаты за IV квартал.

Австралия в четверг опубликует статистику экспорта и импорта за декабрь. В Великобритании выйдет отдельный индекс деловой активности в строительстве. Ожидается, что показатель упал в январе до 52,9 п. с 54,6 п. в декабре. Далее статистика еврозоны по розничным продажам за декабрь. Одним из главных событий дня станет заседание Банка Англии, хотя изменений в денежной политике не предполагается. В США недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также уточнение данных по заказам в обрабатывающей промышленности. Вечером выступит президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли. В России «Аэрофлот» опубликует отчёт по РСБУ за IV квартал. «Северсталь» отчитается по МСФО за IV квартал.

Германия в пятницу сообщит статистику производственных заказов за декабрь. Ожидается, что за месяц они упадут на 1%. Однако главной статистикой дня будут цифры по рынку труда в США. Безработица, скорее всего, осталась на уровне 6,7%, а число новых рабочих мест за январь окажется на уровне 40 тыс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России выйдет статистика по инфляции за январь. Ожидается, что рост цен ускорился до 5,3% с 4,9% в декабре. Сбербанк предоставит отчётность по РСБУ за январь.

Китайская экономика оказалась под ударом коронавируса в январе

Азиатские рынки начали новую неделю ростом, хотя новостной фон этому явно не способствовал. В Китае официальный PMI в производственной сфере снизился до 51,3 п. в январе с 51,9 п. в декабре. В сфере услуг ощущалось наиболее сильное влияние очередной вспышки коронавируса. Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 52,4 п. с 55,7 п. в декабре. Индекс PMI в производственной сфере КНР от Caixin снизился до 51,5 п. с 53,0 п. С другой стороны, в соседних странах наблюдается улучшение. В Австралии производственный PMI подскочил до 57,2 п. с 55,7 п. в декабре, а в Японии аналогичный показатель подбирается к зоне роста, но пока поднялся лишь до 49,8 п. с 49,7 п. в декабре. Росту японского рынка также способствовала иена, которая торговалась вблизи уровня 104,7 за доллар. Неделей ранее за американскую денежную единицу давали менее 104 иен. Впрочем, иена может вновь начать укрепляться, если рынок осознает продолжающийся рост предложения казначейских обязательств США. На I квартал запланировано размещение обязательств на $1,11 трлн. Год назад план размещений составлял $685 млрд. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 28052,90 п. (+1,41%),

Hang Seng - 28916,52 п. (+2,24%),

Shanghai Composite - 3498,65 п. (+0,45%).

Буровая активность в США растёт пятый месяц подряд

На сырьевом рынке преобладали покупки. Серебро дорожало более чем на 7%. На рынке говорят о том, что это очередные проделки частных инвесторов, которые устраивают координированные атаки на фонды с короткими позициями. Нефть также дорожала, хотя китайская статистика и медленный процесс вакцинации в мире не предполагают большого оптимизма. Кроме того, в США число активных нефтяных буровых выросло за прошлую неделю на 6 штук до 295 единиц. Таким образом, буровая активность в США растёт уже пятый месяц подряд. Впрочем, с 1 февраля Саудовская Аравия обещала дополнительно сократить производство на 1 млн бар. в сутки, дабы сбалансировать рынок в условиях текущих карантинных мер на ключевых рынках потребления. К 9:00 мск: