ИАЦ «Альпари»: Рубль пытается отыграть потери на фоне повышенного спроса на рисковые активы

Рубль пытается отыграть потери на фоне повышенного спроса на рисковые активы

В пятницу, 29 января, рубль закрылся ростом к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 75,75 руб., евро/рубль — на 0,24%, до 91,92 руб., фунт/рубль — на 1,03%, до 103,27 руб. Росту котировок способствовала дорожающая нефть, а также повышенный спрос на рисковые активы, вызванный ралли на крипторынке и рынке драгметаллов.

Нефть марки Brent подорожала на 2%, до $55,80 на фоне общего ослабления американской валюты, а также на ожиданиях дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией в феврале-марте на 1 млн баррелей в сутки.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул биткоин в Twitter. Он разместил пост с хештегом первой криптовалюты. После твита Маска биткоин подорожал к доллару США на 14%, до $36600. Рост продолжался в течение шести часов и составил 20,39%, до $38531. Рисковые активы не только начали расти из-за ралли биткоина, но и ралли серебра, которое в пятницу подорожало на 6%, до $27,65 за тройскую унцию.

Участники группы WallStreetBets на форуме Reddit, которые взвинтили стоимость акций американской компании GameStop, переключились на другие активы. В поле их зрения попали серебро. Сегодня с открытия торгов цена на серебро подскочила на 7,64%, до $29,03 за тройскую унцию, с 28 января драгметалл подорожал на 16,77%.

Нефть

В понедельник, 1 февраля, индекс доллара открылся ростом из-за слабой китайской статистики, которая вышла в воскресенье. Индекс активности в непроизводственной сфере за январь составил 52,4 пункта (предыдущее значение 55,1). Индекс производственной активности PMI за январь составил 51,3 (прогноз 51,6, предыдущее значение 51,9). Австралийский и новозеландский доллары отыграли все потери и закрыли утренние гэпы. В этом им помог памп серебра ребятами из WallStreetBets. Курс биткоина с открытия снижался на 2,4% и тоже восстановился на 4,74%. Нефть подорожала на 0,55%, до $55,32 за баррель.

Внешний фон для рубля неплохой. На валютном рынке пара доллар/рубль торгуется на уровне 75,70 руб. за доллар. Рубль испытывает серьезное давление от санкционных рисков и снижения индекса государственных облигаций России (RGBI). Если цена останется ниже 76,50 до среды, то высока вероятность укрепления рубля до 74 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок закрылся снижением. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 1,94%, до 3277,08 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,23%, до 1367,64 пункта. Давление на рынок оказывает турбулентность, вызванная высокой волатильностью на американской бирже по акциям сети магазинов видеоигр и консолей Gamestop и сети кинотеатров AMC Entertainment.

Январь очень плохо закрылся для покупателей. Возросли риски к снижению еще на 2,5—3%. К 11 февраля по индексу Мосбиржи ожидается снижение до 3193 пунктов, индексу РТС — до 1325 пунктов. После нескольких дней падения на сегодня по индексам можно рассмотреть восходящую коррекцию до 3319 (Мосбиржа) и 1385 (РТС) пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»