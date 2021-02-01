ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника оцениваем, как умеренно позитивные

Сегодня в начале торгов ожидаем консолидации национальной валюты, в результате, пара доллар/рубль продолжит движение чуть ниже 76 рублей

Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, сегодня утром ожидаем нейтрального начала недели в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов

Рынок отказывается от ожиданий снижения ключевой ставки ЦБР в 2021 г. Доходность 10-летних ОФЗ остается в диапазоне 6,20 - 6,30% годовых, но при дальнейшем ослаблении рубля может подняться до 6,30 - 6,40%

Норникель (ПОКУПАТЬ) в 2020 г снизил выпуск палладия на 3%, до 2,83 млн унций, выше прогноза - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Норникель снизил производство металлов платиновой группы и меди, но в целом по итогам года достиг плановых объемов производства металлов. На 2021 год компания прогнозирует производство в пределах уровня прошедшего года. Инвестиционный кейс Норникеля остается привлекательным. Стабильные операционные показатели будут поддерживаться более высокими ценами на промышленные металлы. Долгосрочно ориентир на «зеленую энергетику» и снижение выбросов в атмосферу играет в пользу Норникеля, как крупнейшего производителя никеля и палладия.

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