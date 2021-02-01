ИАЦ «Альпари»: С 25 по 29 января, снижение российского фондового рынка только усиливалось

За прошлую неделю, с 25 по 29 января, снижение российского фондового рынка только усиливалось. Индекс МосБиржи за неделю обвалился на 3,13%, до 3277,08 пункта, а индекс РТС рухнул на 3,6%, до 1367,64 пункта. Геополитические и внутренние политические риски сработали против российского фондового рынка, к этому прибавилась невнятная «болтанка» цен на нефть в узком коридоре и снижение цен на золото. Каждая растущая акция на общем негативном фоне была почти в прямом смысле на вес золота.

Лидерами роста рынка за неделю стали акции группы «ПИК» (+9%), угольной компании «Распадская» (+6,9%) и группы HeadHunter (+6,2%). Лидерами снижения стали акции биотехнологической компании «ИСКЧ» (-6,6%), «ММК» (-6,2%) и «Норильского никеля» (-6,1%).

Акции московской строительной группы «ПИК» проигнорировали пессимистичный фон рынка и за неделю подорожали на 9%, до 704,7 руб. за акцию. Сильный рост мог быть связан с публикацией сильных операционных результатов за 2020 год и прогнозом менеджмента о том, что по итогам 2021 года выручка группы может вырасти на 20-30%. Наша целевая цена акции «ПИК» составляет 770 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Акции биотехнологической компании «Институт стволовых клеток человека» оказались в аутсайдерах недели, потеряв почти 7% стоимости и подешевев к концу недели до 37,63 руб. за бумагу. Неясно, что стало конкретной причиной обвала, но, возможно, среди этих причин могли быть беспокойства инвесторов относительно того, что ожидаемое IPO дочерней компании «ИСКЧ» Genetico в ближайшее время может не состояться из-за роста геополитических рисков. Но не исключено, что инвесторы на фоне падения рынка переоценивают риски и выходят из бумаг компаний малой и средней капитализации. Наша целевая цена по этим бумагам составляет 40 руб., рекомендация «держать» сохраняется.

На текущей неделе индекс РТС может торговаться в коридоре 1350-1400 пунктов, а индекс МосБиржи — в пределах 3260-3310 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»