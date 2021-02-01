«Фридом Финанс»: Поводов для обвала нет

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 29 января американские фондовые индексы завершили в глубоком минусе. Индекс S&P 500 упал на 1,93%, до 3714 пунктов, NASDAQ снизился на 2,00%, Dow Jones – на 2,03%. Неделя завершилась с низким аппетитом к риску на фоне опасений по поводу формирования «пузыря» на рынке из-за рекордной активности частных инвесторов. Все 11 секторов завершили торги на отрицательной территории. Защитный сектор коммунальных услуг выглядел сильнее широкого рынка, потеряв лишь 0,55%. Список аутсайдеров возглавил сектор энергетики, который упал на 3,39%.

Выручка производителя микросхем Skyworks Solutions (SWKS: +5,9%) значительно превзошла ожидания благодаря комплектующим для продукции Apple.

Результаты Charter Communications (CHTR: -7,2%) отразили ослабление спроса на домашний интернет по сравнению с предыдущими кварталами.

Chevron (CVX: -4,3%) разочаровала инвесторов слабым прогнозом на 2021 год, а квартальные результаты недотянули до консенсуса ожиданий.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. В фокусе внимания остается повышенная активность частных инвесторов на фондовом рынке США. Продолжение шорт-сквизов может оказывать давление на настроения участников рынка, принуждая некоторые хедж-фонды фиксировать длинные позиции для покрытия убытков. Тем не менее, на наш взгляд, на текущий момент у рынка нет драйверов для значительного падения. Легкая коррекция является наиболее вероятным сценарием.

В выходные республиканцы выступили с предложением утвердить пакет фискальных стимулов в объеме $600 млрд, то есть втрое меньше, чем предполагает программа Байдена ($1,9 трлн). В проект республиканцев включены прямые выплаты объемом $1000 для определенных групп населения. Считаем, что объем стимулирования в процессе переговоров между фракциями парламента может подняться до $800-1000 млрд. Вероятно, участники рынка будут удовлетворены любым пакетом стимулов, включающим чеки для населения и поддержку прививочной кампании, если он будет принят достаточно быстро, в феврале-марте.

Эпидемиологическая ситуация в США продолжает улучшаться, а темпы вакцинирования ускоряются. Кроме того, квартальные результаты компаний оказываются преимущественно лучше ожиданий, поэтому факторы поддержки у рынка есть.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 1,55%, гонконгский Hang Seng поднялся на 2,15%, китайский CSI300 – на 1,23%. Европейские площадки тоже в плюсе. EuroStoxx 50 прибавляет 1,2%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,08%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $55. Золото дорожает до $1860.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет сессию в диапазоне 3690-3770 пунктов.

В этот понедельник выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе от ISM за январь. Прогноз предполагает значение 60,0 против декабрьского 60,7, что будет означать небольшое замедление темпов восстановления. Не ожидаем негативного сюрприза от этой статистики. Напомним, что аналогичный индекс от Markit в январе продемонстрировал рост с 57,1 до 59,1, что позволяет надеяться на положительный результат и от института ISM.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 68 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно слабеет благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. В краткосрочной же коррекция имеет шансы продолжиться, так как индикатор MACD находится на отрицательной территории, а индекс широкого рынка опустился ниже границы равноудаленного канала. Накануне S&P 500 протестировал поддержку в области 50-дневной скользящей средней, но пока не смог закрепиться ниже нее: покупатели проявили силу.

Во вторник, 2 февраля, отчет представит Alphabet (GOOGL), материнская компания Google. Согласно консенсус-прогнозу, выручка от интернет-рекламы вырастет на 15% г/г, до $53,13 млрд, а EPS составит $15,68, что немногим больше прошлогодних $15,35. Рекламные доходы YouTube увеличатся на 30% г/г и превысят $6 млрд. Выручка наиболее быстрорастущего сегмента облачных услуг Google Cloud, как ожидается, повысится на 46% г/г, до $3,82 млрд. Этот сегмент будет в фокусе внимания инвесторов, так как менеджмент планирует раскрыть его операционную рентабельность. Отчет Facebook уже продемонстрировал отличное состояние рынка онлайн-рекламы. На этом фоне ожидаем, что квартальные результаты Google окажутся лучше ожиданий. Волатильность акций на релизе отчета может достигнуть 6%.

В этот же день, 2 февраля, результаты за четвертый квартал 2020-го опубликует крупнейший онлайн-ретейлер Amazon (AMZN). Рыночный консенсус предполагает, что выручка компании вырастет на 36,9% г/г, до $119,69 млрд, что соответствует верхней границе прогноза менеджмента. Скорректированную EPS инвестсообщество закладывает на уровне $10,43, что означает повышение на 61,2%. Мы предполагаем, что результаты Amazon в сегменте ретейла могут оказаться выше ожиданий, что обусловлено сильными показателями Amazon Prime в 2020-м году, а также интенсивными продажами в праздничный период. Также мы прогнозируем сильные результаты в облачном подсегменте (IaaS) на фоне успехов IaaS-подсегмента Microsoft. В то же время в условиях активного роста низкомаржинального сегмента онлайн-продаж, мы не ожидаем, что операционная рентабельность компании превысит прогнозируемый менеджментом уровень 2,3%.

3 февраля за четвертый квартал 2020 года отчитается PayPal (PYPL). Мы ожидаем, что компания продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты в соответствии с продолжительным восходящим трендом индустрии онлайн-коммерции. PayPal является одним из главных его бенефициаров. Вероятен активный приток новых пользователей в экосистему кошельков PayPal и Venmo на фоне отмены комиссий за обналичивание чеков на пособие от государства, а также более доступного банковского обслуживание в США. Положительное влияние на выручку компании окажет оборот криптовалюты в мобильном приложении. Рынок рассчитывает на увеличение чистой выручки PayPal на 22,7% г/г, до $6,09 млрд, при росте разводненной прибыли на акцию до $0,62 (+44,2% г/г). Не исключено, что фактические показатели компании будут лучше прогнозов.

4 февраля квартальный отчет выпустит американская биотехнологическая компания Gilead. Ожидается рост выручки на 20% г/г. Ушедший год может стать вторым подряд периодом, в котором Gilead зафиксирует повышение выручки после многолетнего снижения. Успешные результаты ожидаются в сегменте препаратов от ВИЧ во главе с блокбастером Biktarvy из-за отсутствия препятствий в доступе пациентов к врачам и продолжения осуществления отложенного спроса. Также позитивное влияние на выручку и EPS окажут продажи препарата Veklury (Remdesivir), которые, возможно, увеличатся по сравнению с показателем за третий квартал. Интерес представляют комментарии менеджмента относительно развития компании Immunomedics, поглощенной в третьем квартале. Эта сделка должна была поддержать долгосрочный рост доходов Gilead за счет расширения онкологического направления.