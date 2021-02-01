«Фридом Финанс»: Прогнозируем продолжения разворота российского рынка вверх

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 15.00 мск прибавляет 0,6% при благоприятном внешнем фоне. Российский рубль показывает нулевую динамику в паре с долларом, теряя 0,5% к европейской валюте. В целом рубль выглядит лучше, чем многие развивающиеся валюты по итогам завершившегося месяца, что внушает оптимизм, особенно с учетом консолидации котировок нефти, отсутствия их коррекции после роста почти на 50% с начала ноября. В понедельник котировки Brent вновь оттолкнулись от уровня $55 за баррель, тяготея к сопротивлению в районе $56-56,5 за баррель.

В начале нового месяца и недели рубль стабилизировался вблизи 75,7 руб./$ и выше 91 руб./евро. Ожидания по поводу масштабности протестов не реализовались полностью, к тому же внешний фон оказывает поддержку российским активам. Азиатские торги завершились ростом почти всех основных индексов, сильнее всего вырос корейский KOSPI, +2,7%. Положительная динамика на европейских торговых площадках, во фьючерсе на S&P500. Снижение цен на российские ОФЗ, отражаемое индексом RGBI, усилилось в последние 2 недели из-за геополитических рисков. Но в первый день февраля наблюдаем незначительный «отскок» RGBI к 151 п. Доходность 10-летних ОФЗ стабилизировалась в районе 6,35%. Глобальные факторы остаются доминирующими для российских активов. Из внутренних факторов выделим объем покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила на ближайший месяц, который будет озвучен 3 февраля. Ожидаем, что показатель в целом будет соответствовать январскому (106,3 млрд рублей).

Продолжается сезон корпоративной отчетности. «Русагро» в 4 квартале увеличила консолидированную выручку на 36%. Наблюдается слабопозитивная реакция в акциях эмитента. В ближайшие дни ожидаем отчетность ММК, Северстали, «Магнита», Сбербанка и других компаний за 4 квартал 2020 г.

Прогнозируем продолжения разворота отечественных фондовых площадок вверх при позитивном вешнем фоне и консолидации нефтяных цен. Ориентир на закрытие для индекса МосБиржи: 3280-3330 пунктов, прогноз для курса USD/RUB и EUR/RUB на завтра: 75,2-76,2 и 91-91,80 соответственно.