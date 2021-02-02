ИАЦ «Альпари»: Рынок взял паузу между продажами

Отечественный рынок ценных бумаг корректируется в начале февраля — снижение последней недели оказалось довольно стрессовым. Но завершилась ли сама коррекция или только приостановилась, дав возможность перевести дух и собраться с мыслями? Основания для продажи как были, так и остаются, но сейчас инвесторы готовы дождаться новых катализаторов для определения направления движения.

Индекс МосБиржи в понедельник восстановился к 3294 пунктам и может консолидироваться в диапазоне 3280-3325 пунктов. Индекс РТС стабилен около 1366 пункта и готов торговаться в рамках 1355-1400 пунктов.

В фаворитах спроса находятся акции «Полиметалла» с приростом более чем на 7%. На фоне неоднозначного поведения золота ралли тут выглядит шатко, но сама компания работает вполне уверенно. На самом деле, золото почти что ни при чем даже при условии, что драгметалл снова стабилизировался выше важного уровня поддержки $1850.

Сила сейчас в серебре, которое подорожало до максимумов с 2013 года. Кроме того, у «Полиметалла» ранее вышла отличная операционная отчетность за 2020 год в целом и за четвертый квартал в частности, которая порадовала данными: годовая выручка увеличилась на 28%, что для проблемного прошлого года прекрасный результат.

Акциям «Полиметалла» важно вернуться выше 1830 руб., чтобы тренд развернулся в сторону повышения.

В минусе сегодня бумаги «ПИКа», которые обновили ранее локальный максимум на уровне 708,7 руб. и теперь корректируются. Точкой стабилизации может выступить область 687-688 руб.

Доллар к вечеру немного дорожает и торгуется по 75,83 руб. Это абсолютно адекватная стоимость «американца», но рынок может пока передвигать курс в пределах 75-76,50 руб. совершенно свободно. Евро стоит 91,89 руб. и остается в границах проторгованного диапазона 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»