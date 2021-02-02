«Фридом Финанс»: Рынки возобновили рост

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые рынки по всему миру возобновили рост. Напряжение, вызванное спекулятивными атаками на акции в портфелях хедж-фондов, стало уходить. Индекс волатильности VIX потерял на открытии сессии более 4% ближе к своим средним недельным значениям. Основные индексы США и Европы – в зеленой зоне, прибавляя до 1,5%. В Азии торговый день завершился приростом от 0,5% до 1,5%.

Нефть продолжает колебательные движения в диапазоне $55-56 за баррель. Сырье марки Brent сегодня подорожало на 1%, и вновь отметившись заходом в зону выше $56. Позднее котировки закрепились немногим выше $55,5 за баррель. Среднесрочно боковая динамика преобладает. На этой неделе картина вряд ли принципиально изменится. Во вторник нефть может повторить движения ниже 55 или остаться вблизи достигнутых значений.

РТС закрылся нейтрально, упав всего на 4 пункта, или 0,3%. Дневной коридор значений составил 1360-1380 пунктов. Рынок не смог вернуться к росту, однако долго игнорировать подъем на основных площадках ему вряд ли удастся. Во вторник РТС может закрепиться выше 1380 и повторить подъем выше 1400 пунктов.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,4% благодаря росту доллара против рубля. Индикатор поднимался в моменте выше 3300 пунктов, но позже растерял большую часть динамики, сохранив немногим более 20 пунктов роста. Во вторник стоит ожидать торгов вокруг отметки 3300.

Лидером роста среди отдельных бумаг сегодня стали Полиметалл (+7,2%). Акции выросли на фоне спекулятивной атаки, предпринятой на нескольких зарубежных площадках в отношении серебра. Широкая масса розничных инвесторов проявила повышенный интерес к фьючерсам на этот металл, что в свою очередь вызвало подъем в связанных активах. Текущий скачок цен является краткосрочным, он лишен фундаментальной основы. С высокой вероятностью серебро отступит вниз на 12-15% уже на этой неделе, и как следствие, акции Полиметалла вернутся ниже уровня 1700 рублей.

Рубль вернулся к падению. Американская валюта прибавила за сессию 40 копеек, поднявшись до 76,15. Текущее укрепление доллара связано с его ростом на международных рынках. В течение дня был период роста рубля к доллару: валюта проседала ниже 75,4, но тенденция в пользу американца в итоге возобладала. Евро сегодня сдает позиции против доллара, как и большинство других валют, и, как следствие, держится в основном нейтрально против рубля. Коридор колебаний для пары EUR/RUB составил 91,2-92,06. Потенциал снижения обеих валют по отношению к рублю сохраняется. Во вторник можем увидеть коррекцию вниз на 20-30 копеек от достигнутых уровней.