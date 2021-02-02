Комментарии

ПСБ: Оптимизм на рынках сегодня сохранится

Аналитики ПСБ ожидают, что оптимизм на рынках сегодня сохранится как в ожидании указаний на сближение позиций ведущих партий в США по стимулам, так и сильных финансовых результатов Alphabet и Amazon.com

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон, в результате чего, в начале торгов ожидаем отступления пары доллар/рубль ниже 76 рублей

Сегодня индекс МосБиржи, по нашему мнению, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов

Сегодня с утра внешний новостной фон способствует продолжению покупок рублевых облигаций. При этом пока ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,20 – 6,30% годовых

Экспорт Газпрома (ПОКУПАТЬ) в дальнее зарубежье в январе вырос почти наполовину - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Январские поставки Газпрома на экспорт в дальнее зарубежье оказались максимальными за всю историю. Это обусловлено ростом закупок со стороны основных потребителей: Германии (на 32,4%), Италии (на 221,5%), Турции (на 20,8%), Франции (на 77,3%), Нидерландов (на 21,2%) и Польши (на 89,9%). Аномально холодная зима в этом году и нехватка запасов газа в ПХГ сыграли на руку Газпрому, позволив существенно нарастить поставки. Мы считаем, что улучшившаяся ценовая конъюнктура и рост поставок окажут поддержку финрезультату компании по итогам 1 кв.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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