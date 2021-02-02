ИАЦ «Альпари»: На открытии Мосбиржи рубль получит поддержку от роста цен на нефть

В понедельник, 1 февраля, торги по рублёвым парам завершились разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 76,14 руб., фунт/рубль — на 0,64%, до 103,93 руб. Пара евро/ рубль снизилась — на 0,15%, до 94,78 руб.

Торги на Мосбирже открылись укреплением по рублю на фоне роста нефтяных котировок. К закрытию вечерней сессии рубль подешевел к доллару и британскому фунту. Рубль слабел на дорожающей нефти из-за общего повышения индекса доллара, а также ожиданий выступления президента США в Госдепартаменте, в ходе которого он должен был изложить свое видение внешней политики. Выступление перенесли с 1 февраля на другую дату из-за сильного снегопада в Вашингтоне.

В понедельник курс доллара США достиг максимума за шесть недель на ослаблении евро и швейцарского франка. Доллар против франка пробил важное сопротивление 0,8920, тогда как евро подешевел после выхода разочаровывающих данных по розничным продажам в Германии за январь. Ослабление евро и франка подтолкнули доллар к росту.

Нефть сорта Brent подорожала на 2,37%, до $56,33 за баррель на сообщении от Bloomberg, что страны ОПЕК+ выполняют обязательства по ограничению добычи на 99%.

Во вторник, 2 февраля, на торгах в Азии доллар США торгуется в минусе ко всем основным валютам. Стоимость Brent повысилась на 1%, до $56,89. На валютном рынке доллар стоит 75,85 руб. против закрытия 76,14 руб. на Мосбирже в понедельник. Цена на нефть вышла из диапазона $54,45-56,60 за баррель. При продолжении роста нефтяных котировок рубль сможет больше отыграть потерь, пока он находится под санкционным давлением. Поддержка в паре доллар/рубль находится на уровне 75,55 руб. Если день по доллару закроется ниже уровня, то у рубля будет возможность вернуться к уровню 74 руб. к четвергу.

Фондовый рынок

Рынок акций РФ начал февраль с коррекционного роста на фоне дорожающей нефти, но в плюсе закрылся только индекс Мосбиржи. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3291,14 пункта (+0,43%), индекс РТС — 1363,96 пункта (-0,24%).

На торгах в Азии фьючерс на S&P500 торгуется в плюсе. Нефть подорожала на 1%, до $56,89 за баррель. Созданы все условия для восстановления индексов. По индексу Мосбиржи ожидается рост до 3326 с последующим падением до 3242 пунктов (среда). По индексу РТС жду повышение значения до 1384 и в среду падения до 1341 пункта.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»