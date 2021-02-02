ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи сможет вернуться в зону 3300-3350 пунктов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



– В понедельник мировые рынки частично отыграли заметные потери прошлой недели. Способствовали улучшению настроений ожидания начала согласования республиканцами и демократами пакета новых экономических стимулов, а также сообщения, что демократы имеют возможность провести через Конгресс США свой вариант программы объемом 1,9 трлн долл.

Определенную поддержку оказал и январский блок данных по деловой активности в промышленном секторе: PMI в КНР и ISM в США, хотя и снизились, но остались в зоне роста, составив 51,6 и 58,7 пунктов, чуть лучше предварительного значения оказался PMI по еврозоне (54,8 пунктов).

В результате инвесторы вернулись к покупкам на глобальных фондовых рынках, отыгрывая уход ряда индексов на выглядящие привлекательными уровни поддержки и снимая накопившуюся в ходе снижения последних дней перепроданность.

Однако, несмотря на рост всех ключевых секторов в США, спрос участников американского рынка вчера преимущественно фокусировался в акциях, по которым сформировался положительный новостной фон в ходе сезона отчетности (в лидерах роста - «фишки» hi-tech) или имеются заметные корпновости, как в случае с Apache.

По состоянию на утро вторника на мировых рынках сохраняется позитивный настрой: растут азиатские индексы, плюсуют фьючерсы на американские индексы. Мы ждем, что оптимизм на рынках сегодня сохранится как в ожидании указаний на сближение позиций ведущих партий в США по стимулам, так и сильных финансовых результатов Alphabet и Amazon.com, публикуемых сегодня ночью.

Во вторник значимой статистики не публикуется, однако уже завтра рынки ждут публикации блока данных по деловой активности в секторе услуг в ведущих странах и оценка ситуации с занятостью в США в январе от ADP. По нашим оценкам, эта статистика вряд ли воодушевит инвесторов – сектор услуг и, как следствие, рынок труда наиболее чувствительны к карантинных мерах. Поэтому опасаемся, что настроения на рынках могут ухудшиться в середине недели.



Индекс МосБиржи вчера также подрос, сумев отскочить от 50 дневной средней (3280 пунктов) на фоне улучшения внешнего фона и попыток возврата котировок Brent выше 56 долл./барр., а также ралли на рынке серебра. В течение дня индикатор тяготел к возврату выше уровня 3300 пунктов, однако не смог его удержать из-за не очень активного отскока фондовых индексов США в начале торгов, повлекшего частичную фиксацию прибыли в российских «фишках», фокусировавшуюся в акциях нефтегазового и потребительского секторов. А вот бумаги финсектора и металлургов, ведомые акциями Полиметалла (+7,0%), Полюс Золота (+2,7%), ММК (+2,4%), Сбербанка (+1,5%) и TCS Group (+4,9%), напротив, показали динамику заметно лучше рынка. По нашему мнению, сегодня индекс МосБиржи, при поддержке растущей нефти, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов. Но по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на рынок акций – уязвимость конъюнктуры глобальных рынков несет риски возобновления отката индекса МосБиржи. Из корпоративных событий вторника отметим публикацию финансовой отчетности ММК и операционные данные МосБиржи за январь.