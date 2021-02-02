ПСБ: Внешний фон поддержит рубль

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



– Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон. Поддержку рублю окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 1%, торгуясь чуть ниже 57 долларов за баррель. Также покупкам в рубле будет способствовать сохранение спроса на рисковые активы, что выливается в укрепление валют развивающихся стран. В результате, в начале торгов ожидаем роста рубля, что приведете к отступлению пары доллар/рубль ниже 76 рублей. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, национальная валюта может продолжить отыгрывать потери прошлой недели, в результате чего доллар сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.



Напомним, что по итогам понедельника рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,5%, поднявшись выше 76,1 рубля, евро, напротив, снизился на 0,2%, отступив до 91,8 рубля.