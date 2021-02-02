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Курсы валют ЦБ РФ на 2 февраля: 75,5053 руб/доллар США и 91,5426 руб/евро

ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,5053 руб.
  • 1 евро - 91,5426 руб.
  • 10 китайских юаней - 116,7870 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7474 р. (0,98%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7537 р. (0,82%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,2370 р. (1,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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