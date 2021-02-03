«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 3300-3400 п.

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 14.00 сегодня прибавляет 1,75%, РТС – около 2%. Оптимистичные настроения связаны с тем, что число получивших вакцину жителей США превысило количество заболевших COVID-19. В то же время канцлер Германии Ангела Меркель пообещала завершить всеобщую вакцинацию жителей ФРГ против коронавирусной инфекции к концу лета 2021 года. Определенная интрига сохраняется в вопросе о стимулах в США. Джо Байден настаивает на том, чтобы они оставались значительными, в то время как республиканцы заявляют о необходимости их сократить, консенсус может быть достигнут на этой неделе. Турбулентность на рынках снижается. В докладе, подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России, указывается на то, что индекс потребительских цен в России в январе мог ускориться до 5,3-5,4%.

Таким образом он четвертый месяц подряд выше целевого уровня в 4%. Указывается, что локальный пик инфляции будет достигнут в феврале, после чего начнется снижение показателя. Также появились предварительные данные о динамике российского ВВП в 2020 году. Падение оказалось не таким сильным как ожидалось, лишь 3,1% год к году. Российские ведомства ранее оценивали итоговый спад ВВП в пределах 3,7-5%. В то же время домохозяйства сократили потребление на 8,6%. Снижение индекса физического объема добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых составило 10,2%, сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на потребление со стороны населения, в первую очередь в гостиничном, ресторанном бизнесе, на транспорте, в учреждениях культуры и спорта.

Рубль относительно стабилен благодаря поддержке нефтяных цен. Котировки Brent значительно превысили $57 за баррель, WTI побила январские максимумы. Пара доллар-рубль ниже 76 руб./$, евро в рамках 91-91,5 руб./евро. Значимым фактором станут данные Минфина по покупкам валюты на ближайший месяц в среду. Санкционные риски влияют на динамику российских активов. Сенатор-демократ Боб Мендес, который может возглавить комитет Сената США по международным отношениям, призвал администрацию Д. Байдена ужесточить санкции в отношении российских должностных лиц. Потенциал укрепления рубля существует, но значительного снижения ниже 75 руб./$ ждать не стоит в ближайшее время.

Российские инвесторы оценивают отчетность ММК. Выручка уменьшилась за 2020 год на 15,5%. Компания выплатит за 4 квартал 2020 года 0,945 рубля на одну обыкновенную акцию. Бумаги компании на Мосбирже демонстрируют околонулевую динамику. Коррекция цен на рынке драгметаллов, в первую очередь в серебре, оказывает давление на акции “Polymetal”, “Petropavlovsk”, которые стали лидерами снижения к середине дня.

Ожидаем, что индекс МосБиржи останется в ближайшие дни в рамках 3300-3400 п. Ориентир на закрытие дня: 3320-3370 пунктов, прогноз для курса USD/RUB и EUR/RUB на завтра: 75,3-76,3 и 90,5-92 соответственно.