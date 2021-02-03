«Фридом Финанс»: Шорт-сквизы больше не пугают

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 1 февраля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,61%, до 3774 пунктов, Dow Jones прибавил 0,76%, а NASDAQ вырос на 2,55%. Опасения о влиянии шорт-сквизов на рынок слегка утихли, в фокус внимания инвесторов вернулись квартальная отчетность и макростатистика. Сектор циклических потребительских товаров возглавил рост широкого рынка, поднявшись на 2,77% благодаря положительной динамике акций Amazon и Tesla. Технологический сектор также выглядел лучше рынка, прибавив 2,51%.

Ford (F: +2,9%) объявил о стратегическом партнерстве с Google (GOOGL: +3,6%) в сфере ПО для электрокаров.

Результаты ON Semiconductor (ON: +6,4%) оказались лучше ожиданий, преимущественно благодаря сегменту комплектующих для автомобилей.

Virgin Galactic (SPCE: +21,5%) объявила о планах совершить тестовый запуск ракеты SpaceShipTwo Unity после 13 февраля.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. Восстановление котировок после резкого падения на прошлой неделе продолжается. Президент Байден обсудил с группой республиканцев пакет мер по стимулированию экономики. Прогресс в переговорах оказался незначительным, но представители Республиканской партии отметили, что Байден готов идти на уступки по некоторым пунктам программы. Президент пока не отверг возможность применения процедуры «примирения», с помощью которой пакет объемом $1,9 трлн может быть принят путем упрощенного голосования в Конгрессе, даже без наличия поддержки республиканцев. Впрочем, полагаем, что Байден не спешит использовать этот запасной вариант, так как его приоритет — получение поддержки обеих партий. Переговоры по пакету стимулов остаются сильным позитивным фактором для рынка.

Опасения по поводу влияния шорт-сквизов на рынок были по большей части устранены комментариями инвестбанков, которые отметили наличие многочисленных благоприятных для развития восходящего тренда факторов, среди которых – сильный сезон отчетов. Из-за эффекта завышенных ожиданий акции многих отчитавшихся компаний скорректировались, но позитивная реакция может последовать с некоторым запозданием.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 0,97%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,06%, китайский CSI300 – на 1,54%. Европейские площадки тоже в плюсе. EuroStoxx 50 растет на 1,9%.

Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,10%. Фьючерс на нефть Brent поднимается выше $57. Золото дешевеет до $1850.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе предстоящей сессии протестирует уровень 3825 пунктов.

Сегодня отчет представит Alphabet (GOOGL), материнская компания Google. Согласно консенсус-прогнозу, выручка вырастет на 15% г/г, до $53,13 млрд, а EPS составит $15,68, что немногим больше прошлогодних $15,35. Полагаем, что квартальные результаты Alphabet будут лучше ожиданий благодаря быстрорастущему сегменту облачных услуг Google Cloud и благоприятной конъюнктуре на рынке онлайн-рекламы.

Квартальные результаты опубликует и Amazon (AMZN). Рыночный консенсус предполагает, что выручка компании вырастет на 36,9% г/г, до $119,72 млрд. Прибыль на акцию инвестсообщество закладывает на уровне $7,19, что означает повышение на 11,2%. Полагаем, что результаты Amazon в сегменте ретейла могут оказаться выше ожиданий. Также мы прогнозируем сильные показатели в облачном подсегменте (IaaS) на фоне успехов аналогичного направления бизнеса Microsoft.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 68 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Накануне индекс широкого рынка совершил резкий отскок от 50-дневной скользящей средней, на уровне которой усилилась покупательская активность. В краткосрочной перспективе вероятна консолидация, так как индикатор RSI находится в нейтральной зоне и указывает на равенство сил между «быками» и «медведями».