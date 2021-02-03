«Фридом Финанс»: На фондовые рынки вернулся позитив

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные площадки в плюсе второй день подряд. В США и Европе ведущие индексы прибавляют более 1%. В Азии торговый день закончился в зеленой зоне для всех крупных площадок. Прирост по индексу MSCI Emerging markets сегодня составляет около 1,5% – после скачка накануне вверх на 2,7%. Инвесторы с оптимизмом следят за сезоном отчетности: Pfizer планирует заработать на вакцине в этом году $15 млрд. Риски, связанные со спекулятивными атаками на хедж-фонды, постепенно ослабевают.

Рост цены на нефть в полной мере отражает общий настрой: Brent прибавил за сутки около более 2,5% и приблизился к своему годовому максимуму. Пик внутри дня составил $58,05 за баррель – впервые с начала пандемии. Нефть толкает вверх сразу несколько факторов: ожидания сезонного дефицита топлива в США, наступление холодов в Азии и Америке, а также новость о выполнении плана ОПЕК+ по удержании квот на добычу. В ближайшие дни может быть достигнута планка $60 за баррель.

РТС за день торгов отскочил вверх на 2,5%. В отдельные минуты подъем приближался к 3% от уровня закрытия понедельника. Рынок растет на внешнем позитиве, но под конец дня несколько теряет свой изначальный импульс. Вечером РТС пытается зацепиться за 1400 пунктов. Наиболее вероятный сценарий на среду – падение до 20 пунктов ниже достигнутых значений.

Индекс Мосбиржи также сегодня уверенно растет, невзирая на давление со стороны крепнущего рубля. В национальной валюте рынок прибавляет к концу дня около 2%, и это лучшая для него сессия за весь посленовогодний период. Индекс держится выше 3360 пунктов. Ближайшая важная цель – 3400. Туда, скорее всего, рынок пойдет не раньше, чем совершит остановку в среду. К пятнице мы уже можем увидеть значения выше 3440 пунктов.

Из падающих бумаг сегодня выделяется Полиметалл (-2,3%), который накануне спекулятивно рос вслед за серебром. Фаворитом рынка выступают акции ПИК (+4,7%). Они сегодня впервые пробились выше отметки 730 рублей. Бумага феноменально растет в этом месяце и уже обошла по динамике большинство профессиональных прогнозов. Риск коррекции увеличивается. В ближайшие дни ожидаем падения акций ПИК более чем на 5%.

Рубль возвращает часть позиций, утраченных за минувшую неделю. Доллар к вечеру теряет около 0,5%, или до 40 копеек. Евро в просадке на 0,7%, или более 60 копеек. Минимум дня по доллару составил 75,3, по евро – 90,7. Позднее обе пары скорректировались вверх в пределах 40 копеек. Рубль все еще ниже своих средних значений за последние месяцы. А с учетом роста цены на нефть можно ожидать, что доллар способен уйти ниже планки 74 уже в ближайшую неделю. При менее оптимистичном для рубля сценарии доллар в ближайшие дни закрепится в диапазоне 74,5-75 рублей, евро войдет в коридор 89,5-90 рублей.