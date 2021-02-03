ИАЦ «Альпари»: Вторник отметился взрывным оптимизмом

К вечеру вторника российский рынок акций «зеленеет» оптимизмом. Фактор дорожающей нефти все же вытянул вверх и индексы, и акции, и рубль.

Индекс МосБиржи вырос к 33690пунктам, почти полностью перекрыв провал последних дней. Посмотрим, какими биржевые настроения будут далее, пока вероятна консолидация в пределах 3350-3400 пунктов. Индекс РТС восстанавливался к 1404 пунктам, на курсовой качке способен дотянуться до 1410 пунктов, но рост далее выглядит рискованной идеей.

Акции «ПИКа» вернулись к повышению и дорожают с опережением рынка. Сегодня бумага обновила очередной локальный максимум на уровне 730 руб., инвесторы явно готовы идти к 735 руб. У девелопера есть долгосрочный фактор опоры — льготная ипотека в России, которая будет оставаться актуальной, пока ставка ЦБ не изменится.

В плюсе во вторник остается почти весь спектр бумаг компаний нефтегазового сектора, от «Лукойла» до «Газпром нефти». В минусе бумаги «Полиметалла», вчерашнего флагмана спроса, которые тянет вниз коррекция в серебре. Это нормально, красиво, хотя и выглядит тревожно.

Доллар вечером падает к 75,72 руб., но оставляет за собой логичный коридор колебаний 75,50-76,60 руб. При такой волатильности и эмоциональности рынка плюс-минус половина рубля уже не имеет значения. Много мыслей возникает по поводу действий Минфина и ЦБ на денежном рынке, это обязательно должно быть видно в курсах валют, но в моменте почти не заметно. Евро стоит 91,07 руб., остается очень активным, но движется в понятном диапазоне 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»