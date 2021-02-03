ПСБ: Во вторник длинные ОФЗ торговались в красной зоне, несмотря на рост Brent выше 57 долл за баррель

Сегодня на аукционах Минфин РФ предложит комбинацию классических и инфляционных ОФЗ.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ во вторник выросла до 6,27% годовых (+3 б.п.). В локальных гособлигациях развивающихся стран вчера отмечалась смешанная динамика. Вместе с российскими снижались в цене гособлигации Индии и Турции. При этом гособлигации Бразилии, Мексики, Колумбии, Индонезии умеренно росли в цене.

Рост цен на нефть Brent выше 57 долл за баррель был нейтрально воспринят инвесторами в ОФЗ. Давление на рынок могло оказать ожидание премии на аукционах Минфина в среду. Ведомство решило разместить ОФЗ с фиксированной ставкой купона с погашением в 2028 г. и 2035 г. (ОФЗ-ПД 26236 и ОФЗ-ПД 26233) в безлимитном объеме. Также будут предложены ОФЗ-ИН 52003 на 10,1 млрд руб. (погашение в 2030 г.). При наличии санкционных рисков спрос нерезидентов остается слабым. По данным ЦБР, в декабре иностранные инвесторы сократили вложения в ОФЗ на 22 млрд руб., их доля среди держателей снизилась до 23,3% (-0,4 п.п.). Российские банки в январе из-за изъятия с депозитов средств Минфина на 1,2 трлн руб. испытывают дефицит ликвидности для наращивания вложений в ОФЗ. Кроме того высокая инфляция в декабре-январе привела к пересмотру ожиданий по ключевой ставке и снизила привлекательность классических ОФЗ. В январе Минфин смог продать облигации лишь на 61,1 млрд руб. из квартального плана на 1 трлн руб.

Сегодня динамика рынка ОФЗ будет зависеть от того, какой объем ОФЗ и с какой премией решит разместить Минфин. Не исключаем роста доходности длинных гособлигаций на 3-5 б.п. при размещении Минфином нового госдолга на 50 – 70 млрд руб.