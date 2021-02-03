ИАЦ «Альпари»: Рубль растерял прибыль от роста нефтяных котировок

Во вторник, 2 февраля, по итогам дня рубль немного укрепился к единой валюте и ослабился к доллару США и британскому фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, до 76,22 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 104,07 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,06%, до 91,73 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне дорожающей нефти. Пара доллар/рубль просела до 75,31 руб. Нисходящее движение сменилось на восходящее после решения суда по Алексею Навальному. Симоновский суд Москвы отменил условное наказание и назначил ему реальный срок — 3,5 года в исправительной колонии общего режима. С учетом домашнего ареста срок составит 2,5 года.

Против евро рубль закрылся ростом. Единая валюта испытывает трудности из-за медленной вакцинации в Европе по сравнению с Великобританией и США, а также недавних заявлений Кристин Лагард и Клааса Кнота. Они выразили недовольство по поводу укрепления евро и напомнили участникам рынка об инструментах, которые регулятор может использовать для ослабления евро.

ВВП еврозоны в четвертом квартале сократился. По первой оценке, в четвертом квартале 2020 года ВВП сократился на 0,7% в квартальном выражении и уменьшился на 5,1% в годовом. Эксперты ожидали снижения годового ВВП еврозоны на 5,4%, в квартальном — на 0,9%.

В среду, 3 февраля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Несмотря на вчерашнее повышение нефтяных котировок до $58, курс доллара вернулся к уровню 76,22 руб. Эффект от нефти полностью нивелирован. В связи с этим возросли опасения дальнейшего ослабления рубля. Сейчас нужно следить за уровнем 76,50 руб. На данный момент он сдерживает участников рынка от активной продажи нацвалюты. Если продавцы защитят его и вернут курс обратно к 72,25 руб., то ситуация стабилизируется. Если нет, ждем ослабления рубля до 77,85 руб.

Фондовые индексы

Российские фондовые индексы повысились на фоне ралли на нефтяном рынке, а также укрепления рубля в первой половине дня. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 2,10%, до 3360,25 п., долларовый индекс РТС — на 2,57%, до 1398,99 п.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к заседанию мониторингового комитета ОПЕК+, аукциону по размещению ОФЗ Минфина РФ, а также отчету Минэнерго США. На торгах в Азии нефть находится в небольшом минусе, поэтому на дневной сессии по индексам ожидаю снижения. Цель для индекса МосБиржи – 3305, индекса РТС – 1375.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»