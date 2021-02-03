Комментарии

ПСБ: Закрепления Brent выше годовых пиков не ждем Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent чуть снижаются после обновления годовых максимумов во вторник. Статданные от API вышли неплохими, показав сокращение по всем статьям: запасы сырой нефти упали на 4,3 млн барр., запасы бензинов - на 0,2 млн барр., дистиллятов - на 1,6 млн барр. Сегодня в фокусе официальные данные от Минэнерго США. Мы продолжаем считать диапазон 50-55 долл./барр. по Brent более оправданным в текущих условиях. Но отмечаем риски краткосрочного спекулятивного роста на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Но закрепления выше годовых пиков не ждем. Ориентир по Brent на сегодня 56-58 долл./барр.



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/ Сибирское Информационное Агентство /

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