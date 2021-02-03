ПСБ: По состоянию на утро среды настроения на мировых рынках умеренно позитивные

Ожидаем укрепления рубля, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в начале сессии в район 76 рублей. В дальнейшем преобладание покупок в рубле может сохраниться, что поспособствует закреплению американской валюты ниже данной отметки

По нашему мнению, сегодня индекс МосБиржи при поддержке высоких цен на нефть попытается продолжить восходящую динамику в направлении 3400 пунктов

Ожидания премии на аукционах Минфина по размещению нового госдолга оказывают давление на вторичный рынок. Во вторник ОФЗ торговались в красной зоне, несмотря на рост нефтяных цен

EBITDA ММК (ПОКУПАТЬ) в IV квартале выросла на 35,4% - (ПОКУПАТЬ)

НАШЕ МНЕНИЕ: Группа ММК опубликовала ожидаемо хорошие финансовые результаты по итогам четвертого квартала. Восстановление спроса на металлургическую продукцию транслировалось в увеличение продаж и рост мировых цен, что благоприятно сказалось на выручке и EBITDA. Сохранение цен на сталь на высоком уровне в первом квартале, восстановление внутренней премии и сезонное оживление спроса будет способствовать улучшению финансовых показателей компании и росту дивидендных выплат. Выплаты дивидендов по итогам 4 кв. составят 0,945 руб./акция, что соответствует 114% FCF и 1,8% дивидендной доходности при текущих котировках. По итогам года дивдоходность может превысить 12%. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции ММК, которые сохраняют потенциал для роста (целевая цена 64 руб./акция).

ПАО «Промсвязьбанк»