Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 февраля: 4 507,6699 руб/1 г золота и 72,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 3 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 507,6699 руб.

1 грамм серебра - 72,2000 руб.

1 грамм платины - 2 689,3301 руб.

1 грамм палладия - 5 532,3999 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2299 р. (0,05%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6500 р. (8,49%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,8199 р. (0,73%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4400 р. (0,04%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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