«Фридом Финанс»: Вакцины и отчеты заряжают позитивом

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 2 февраля американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,39%, до 3826 пунктов, Dow Jones вырос на 1,57%, а NASDAQ – на 1,56%. Новостной фон не содержал новых драйверов движения, но аппетит к риску был повышен из-за снижения опасений по поводу перекупленности рынка. Все 11 секторов завершили торги на положительной территории. Возглавил рост сектор финансов с результатом 2,46% благодаря восстановлению доходности по трежерис.

Uber (UBER: +7%) объявила о приобретении сервиса доставки алкогольных напитков Drizly за $1,1 млрд в виде акций компании и денежных средств.

Выручка Pfizer (PFE: -2,3%) превзошла ожидания, хотя EPS оказалась слабее консенсуса. Прогноз по выручке на 2021 год предполагает высокие объемы продажи вакцин от коронавируса.

Результаты нефтяного гиганта BP (BP: -6,6%) оказались хуже ожиданий в разных сегментах, дивиденды снижены на 50%.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Борьба с коронавирусом остается в фокусе, и на этом фронте новости в основном позитивные. Внимание международных инвесторов привлекли результаты испытаний российской вакцины Спутник V, выявившие ее высокую эффективность. Кроме того, Оксфордский университет опубликовал обнадеживающие результаты исследования, которые указывают на то, что вакцина AstraZeneca не только предотвращает заболевание коронавирусом, но и снижает его распространение на две трети. Это первое исследование, которое документально подтверждает, что распространение вакцин приведет к быстрому снижению заболеваемости. В США первую дозу вакцины получили уже более 7% населения, а ежедневная заболеваемость COVID-19 откатилась до ноябрьских уровней.

Квартальные результаты опубликовали 43% компаний, входящих в S&P 500. В настоящее время ожидается, что агрегированная чистая прибыль за четвертый квартал продемонстрирует рост в сопоставлении год к году, притом что в октябре прогнозировалось ее снижение на 13% г/г. Это сигнализирует о том, что финансовые показатели компаний демонстрируют неожиданно быстрое восстановление. Впрочем, оптимистичные ожидания частично уже учтены в котировках, о чем свидетельствует повышение индекса S&P 500 на 17% за последние три месяца.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,20%, китайский CSI300 потерял 0,29%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,6%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,11%. Фьючерс на нефть Brent приближается к $58. Золото дешевеет до $1835.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3800-3850 пунктов.

В эту среду будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за январь. Ожидается, что индекс снизится с декабрьских 57,7 пункта до 56,8, но и в этом случае темп восстановления деловой активности в секторе услуг останется достаточно уверенным. Интерес будет представлять компонент индекса, отвечающий за занятость в секторе, так как он прольет свет на результаты официального отчета по рынку труда, который выйдет 5 февраля.

Сегодня квартальные результаты представит PayPal (PYPL). Рынок рассчитывает на увеличение чистой выручки компании на 22,7% г/г, до $6,09 млрд, при росте прибыли на акцию до $0,62 (+44,2% г/г). Не исключено, что фактические показатели компании будут лучше прогнозов. Мы ожидаем, что PayPal продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты в соответствии с восходящим трендом в индустрии онлайн-коммерции. Вероятен активный приток новых пользователей в экосистему кошельков PayPal и Venmo. Положительное влияние на выручку компании окажет оборот криптовалюты в мобильном приложении.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 68 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство по поводу негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Индекс широкого рынка продолжил отскок от 50-дневной скользящей средней, но сила этого импульсного движения угасает. В краткосрочной перспективе вероятна консолидация, так как индикатор RSI находится в нейтральной зоне и указывает на равенство сил между «быками» и «медведями», а индикатор MACD остается на отрицательной территории.