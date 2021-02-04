«Фридом Финанс»: Нефть снова обновила локальный максимум

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки полностью оправились после беспокойной предыдущей недели. Основной показатель волатильности VIX упал еще на 5% и сейчас находится на минимуме за последние 7 дней и близко к минимальным отметкам месяца. Вместе с тем позитивный импульс, вызванный оптимистичными отчетами крупнейших компаний, заметно ослаб. Фьючерсы на индексы США держатся нейтрально либо растут в пределах 0,7%. Европейские и азиатские площадки показывают разнонаправленную динамику.

Brent пробился выше $58,2 за баррель после того как накануне перевалил за $58 впервые с конца прошлого февраля. Сырье дорожает на фоне выхода свежих данных API по запасам топлива. За минувшую неделю тенденция сокращения нефти в хранилищах не ослабла: объемы сократились на 4,3 млн баррелей против ожидаемого прироста на 0,4 млн. Ближайшая техническая цель для нефти – ценник $59,1.

Российский РТС демонстрирует умеренную фиксацию прибыли. Валютный индикатор рынка опустился на доли процента и держится под вечер в узком диапазоне 1390-1400 пунктов. При попутном внешнем рынке закрыться можем выше этого коридора. На четверг приоритетный сценарий – рост в диапазон 1420-1450 пунктов.

Индекс Мосбиржи также в просадке, незначительно корректируясь после сильного роста накануне. Рынок удерживается возле уровня 3350, на котором обычно долго стоять ему не удается. В четверг в базовом сценарии мы увидим продолжение локального ралли. Индекс Мосбиржи нацелится на закрепление ближе к 3400 пунктам.

Особо сильной динамики на рынке сегодня не показывает ни одна отрасль, в том числе и нефтегазовая – несмотря на подъем котировок сырья. Лидируют: ТГК-1 (+2,6%), Норникель (+2,3%), Распадская (+2,1%). На первую могло повлиять заявление главы «Газпромэнергохолдинга» Дениса Федорова о том, что некоторые из дочек монополии заплатят дивиденды, исходя из 75% чистой прибыли. Рынок посчитал, что ТГК-1 это основной кандидат на рост выплат. Котировки компании в течение дня прибавляли до 5,5%. Ожидания дивидендов могут вызвать подъем в ближайшие дни еще в пределах 5%.

Доллар сегодня преимущественно снижается, торгуясь в коридоре 75,8-76,3 рубля за единицу. Евро движется в диапазоне 91,1-91,8. Американская и европейская валюты теряют по 20 и 30 копеек соответственно. Поддержку рублю оказывает нефть, причем потенциал укрепления при текущих котировках сырья остается достаточно сильным. Сдерживающим фактором выступают внутриполитические события и реакция на них со стороны западных стран. В четверг можем увидеть консолидацию в нижней части диапазонов 75,5-76 по доллару и 91-91,5 по евро.