ИАЦ «Альпари»: Рынок снова сполз в продажи

Среда для российского рынка акций прошла в отрицательной зоне, хотя стоит признать, что ближе к вечеру «медведи» немного успокоились. Боятся ли рынки капитала новых санкций и очередных митингов? Вряд ли, потому что все это далеко не новости, все это давно учли в ценах. Рынок продает, потому что на смену вчерашнему оптимизму не пришло ровным счетом ничего, а сам по себе он подниматься уже не может.

Индекс МосБиржи отошел к 3349 пунктам и может попробовать закрепиться в пределах 3330-3360 пунктов, если внешний и внутренний фон останется примерно текущим. Индекс РТС сполз к 1388 пунктам, но может продолжить снижение до 1370 пунктов свободно.

В плюсе остаются весомые бумаги — акции «Норникеля», «Системы», «Газпрома». Неплохо смотрятся акции «Распадской». Рост здесь наблюдается пятый день подряд, сегодня бумага обновила локальный пик на уровне 177,36 руб. и способна достичь планки 180 руб. без особенных проблем. Поддержку оказывают, помимо общего настроя, и внутренние новости о покупке «Распадской» 2,5% акций у миноритарных акционеров в рамках оферты.

Акции «Полюс Золота» держатся примерно в середине среднесрочного торгового канала с границами 14020-16140 руб. и сегодня снижаются. Компания ранее сообщила о покупке 94,79% акций «Лензолота», но сенсацией это не стало — разговоры шли и раньше. Долгосрочные перспективы работы компании более чем положительны, бумага может оттолкнуться от области 14315-14500 и пойти к промежуточной цели на 15250 руб.

Доллар США вечером балансирует около 76,02 руб. и остается в границах 75,50-76,50 руб. Здесь не происходит ничего интересного, для рынка совершенное нейтральны новости об уменьшении объемов покупки валюты Минфином — процессы тут значительно более глубокие и уж точно не в пользу «россиянина». Евро стоит 91,33 руб., торговый коридор тот же — 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»