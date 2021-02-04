ПСБ: Рынку не удалось продолжить восстановление

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок не смог продолжить восстановление, начатое днем ранее, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры. Существенную поддержку российским акция оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 58,5 доллара за баррель, установив новые максимумы в текущем году. При этом разнонаправленная динамика основных индексов в Европе и США не давала дополнительных ориентиров нашему рынку. В результате, несмотря на рост цен на нефть, к 18.15 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, отступи в ниже 3350 пунктов.

Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и ТМК, упавшие на 2,4% и 1,7% соответственно. Лучше рынка торговались ТГК-1 и Распадская, рост которых превысил 2,5%. Из высоколиквидных бумаг выделим подъем Норильского никеля, Газпрома и Роснефти, прибавивших 1,7%, 1,5% и 1,3%, что, впрочем, не помешало рынку снизиться. Попытка отскока от локальных минимумов, предпринятая российским рынком на этой неделе, в среду не смогла получить продолжения. Более того, индекс МосБиржи вновь отступил в диапазон 3300-3350 пунктов. В дальнейшем снижение рынка может возобновиться на ухудшении внешней конъюнктуры, что уже до конца недели может привести к уходу индекса МосБиржи ниже 3300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, вернувшись в район 76 рублей, евро потерял 0,5%, торгуясь в районе 91,5 рубля. Отметим, что основным фактором поддержки для рубля выступила ситуация на рынке энергоносителей. Однако этого оказалось недостаточно для более существенного укрепления рубля. При этом пара доллар/рубль 4 сессии провела в районе 76 рублей, а попытки восстановления, предпринимаемые национальной валютой на улучшении внешней конъюнктуры, так ни к чему и не привели. Это говорит в пользу низкой вероятности отступления доллара ниже 75 рублей. Более того, в случае перехода рынка энергоносителей в коррекцию и ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран, американская валюта может достаточно быстро подняться к верхней границе диапазона 75-77,5 рубля. В сложившихся обстоятельствах не исключаем попыток выхода вверх из данного коридора.