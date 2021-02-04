ПСБ: Минфин РФ не находит большого спроса на ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,30% годовых (+3 б.п.). Продажи рублевых облигаций при относительно высоких ценах на нефть и повышении спроса на облигации развивающихся стран проходили под действием нескольких факторов. Сказывается рост геополитических рисков, высокая инфляция, значительный навес предложения нового госдолга РФ при отсутствии интереса нерезидентов и дефиците ликвидности у российских банков.

Минфин вчера на первом аукционе разместил ОФЗ-26233 с погашением в 2035 г. на 9,2 млрд руб., с доходностью по цене отсечения 6,87% годовых. Это предполагает премию 10 б.п. к закрытию вторника. На втором аукционе по размещению 7-летних ОФЗ Минфином отметил отсутствие заявок по приемлемым ценам и признал аукцион несостоявшимся. Сокращение предложения нового госдолга немного снизило градус напряженности на рынке. На третьем аукционе Минфин продал инфляционные ОФЗ-ИН 52003 в заявленном объеме на 10 млрд руб. при спросе 33,8 млрд руб.

Рост цен на нефть до годовых максимумов оказывает поддержку рынку рублевых облигаций. Закрепление Brent выше 58 долл за баррель будет способствовать возврату доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,20 – 6,30% годовых. При ухудшении конъюнктуры на рынке энергоносителей и сохранении геополитических рисков доходность 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазон 6,30 – 6,40% годовых.