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ПСБ: Нефть продолжает расти на оптимизме инвесторов

Цены на нефть продолжают расти, поддержанные позитивным внешним фоном и ожиданиями инвесторов. Так, альянс ОПЕК+ в среду не дал рынку никаких новых рекомендаций по сделке, оставляя на следующий месяц действующую политику. При этом ОПЕК достаточно оптимистичен в отношении дальнейшей перспективы рынка нефти, несмотря на неопределенность восстановления спроса, поскольку пандемия коронавируса сохраняется. ОПЕК в базовом сценарии ожидает сохранения рынка нефти в дефиците весь год, хотя и недавно скорректировал вниз прогноз по спросу.

Дополнительной поддержкой стала статистика от Минэнерго США: запасы сырой нефти сократились до минимумов с марта 2020 г. - на 0,9 млн барр. Запасы бензинов выросли на 4,5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0,2 млн барр. Мы отмечаем риски краткосрочного спекулятивного роста нефти на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Полагаем, что Brent будет пытаться обосноваться в зоне 58-60 долл./барр. сегодня-завтра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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