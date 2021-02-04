ПСБ: Ждем, что сегодня индекс МосБиржи останется в зоне 3300-3350 пунктов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки в среду продолжили повышаться, компенсируя потери прошлой недели, однако ощутимо замедлили рост. Американские фондовые индексы в среду прибавили лишь в пределах 0,1% несмотря на уверенное повышение нефтяных котировок, заявления Президента США Дж.Байдена о том, что он не готов снижать сумму единовременных выплат американцам с предлагаемых 1400 долл. и готов отстаивать пакет помощи в объеме 1,9 трлн долларов, а также неплохую статистику. Так, вчера вышли данные по деловой активности в секторе услуг, которые оказались лучше ожиданий: окончательный PMI еврозоны составил 47,4 пунктов, чуть превысив предварительную оценку, американский ISM достиг 58,7 пунктов, обновив максимумы с начала 2019 года и указывая на ускорение роста активности в сфере услуг США.

Число рабочих мест в частном секторе США в январе, по оценке ADP, вернулось к росту после декабрьского спада, увеличившись на 174 тыс., что оказалось неожиданно для рынков (консенсус Рейтерс ожидал рост на 49 тыс.). Отчет ADP указывает на устойчивость рынка труда в условиях пика заболеваемости Covid-19, пришедшегося на январь, и позволяет ожидать хороших официальных данных по занятости в стране, которые выйдут в пятницу. Однако уверенный рост показал лишь нефтегазовый сектор, в то время как в остальных секторах царила безыдейность, причем даже «фишки» hi-tech показали разнонаправленную динамику, несмотря на сильную отчетность Alphabet (+7,4%). Стоит отметить, что S&P500 по итогам трехдневного отскока практически отыграл просадку предыдущей недели и вернулся к историческим пикам, а вот европейский EUROtop100 (+0,3%) и MSCI EM (+0,8%) – не смогли. Причем последние вчера не смогли удержаться вблизи внутридневных максимумов, что указывает на ослабление склонности к покупкам.

По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках несколько ухудшились: азиатские рынки снижаются в пределах 1,5%, ведомые китайским, японским и корейским рынками, в слабом «минусе» фьючерсы на американские индексы, что отчасти связано со непорадовавшей отчетностью Qualcomm. Мы полагаем, что сегодня на мировых рынках будет преобладать умеренно негативный настрой – сильных поводов для развития роста мы не видим.

Вчера индекс МосБиржи (-0,5%) не смог продолжить отскок и удержаться выше отметки 3350 пунктов на фоне невнятной динамики индексов Европы и США и роста санкционных опасений, нивелировавших влияние благоприятной конъюнктуры на рынке нефти и способствовавших лишь точечному спросу на «голубые фишки». Мы ждем, что и сегодня индекс МосБиржи останется в зоне 3300-3350 пунктов - уязвимость рынка и охлаждение на глобальных рынках могут не позволить рынку вернуться к росту, хотя мы и рассчитываем, что акции «нефтянки» смогут продолжить пользоваться спросом ввиду высоких цен на нефть. Из важных корпоративных событий четверга отметим публикацию финансовых результатов Магнита и Северстали.