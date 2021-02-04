Комментарии

ПСБ: Сегодня на мировых рынках будет преобладать умеренно негативный настрой - сильных поводов для роста мы не видим

Сегодня перед открытием торгов рубля сложился позитивный внешний фон, а основным фактором для него вновь выступит ситуация на рынке энергоносителей

Мы ждем, что и сегодня индекс МосБиржи останется в зоне 3300-3350 пунктов

Минфин РФ не нашел большого спроса на ОФЗ. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,30% годовых (+3 б.п.)

ПИК (ДЕРЖАТЬ) может обновить дивполитику, рассматривает привязку к чистой прибыли или EBITDA - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: К чистому потоку денежных средств от операционной деятельности ПИК привязал свою дивидендную политику в 2017 году. С тех пор компания выплачивала дивиденды трижды, каждый раз по 22,71 рубля на акцию на общую сумму около 15 млрд рублей, то есть по факту связи с операционным денежным потоком не прослеживается. Привязка дивидендов к финансовому результату в рамках обновленной дивидендной политики и приверженность ей может повысить привлекательность растущего бизнеса компании для инвесторов.

ПАО «Промсвязьбанк»


5C041237 5C435595
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
Будущее – за звездами: как проходят классификацию загородные отели на Байкале
В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов
«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги