ПСБ: Сегодня на мировых рынках будет преобладать умеренно негативный настрой - сильных поводов для роста мы не видим

Сегодня перед открытием торгов рубля сложился позитивный внешний фон, а основным фактором для него вновь выступит ситуация на рынке энергоносителей

Мы ждем, что и сегодня индекс МосБиржи останется в зоне 3300-3350 пунктов

Минфин РФ не нашел большого спроса на ОФЗ. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,30% годовых (+3 б.п.)

ПИК (ДЕРЖАТЬ) может обновить дивполитику, рассматривает привязку к чистой прибыли или EBITDA - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: К чистому потоку денежных средств от операционной деятельности ПИК привязал свою дивидендную политику в 2017 году. С тех пор компания выплачивала дивиденды трижды, каждый раз по 22,71 рубля на акцию на общую сумму около 15 млрд рублей, то есть по факту связи с операционным денежным потоком не прослеживается. Привязка дивидендов к финансовому результату в рамках обновленной дивидендной политики и приверженность ей может повысить привлекательность растущего бизнеса компании для инвесторов.

ПАО «Промсвязьбанк»