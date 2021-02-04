«Открытие»: Рост доходностей американских казначейских обязательств смущает инвесторов

Аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. С одной стороны, нефть дорожает на перспективах восстановления спроса и сокращения запасов в США, но, с другой, промышленные металлы и прочие рискованные активы под давлением растущей доходности американских казначейских обязательств. Азиатские индексы снижались, слабело большинство сырьевых валют и валют развивающихся стран. Индекс доллара поднимался более чем на 0,1% до 91,28 п. В начале дня можно ждать небольшого минуса от российских индексов на фоне пессимизма в Азии. Рубль будет разрываться между растущими ценами на нефть и укреплением доллара на Forex. Новости об очередном законопроекте рестрикций для российских чиновников в Конгрессе США стоит считать больше положительной, чем отрицательной. По сути, механизм рестрикций уже доведён до безопасного максимума, который позволяет сохранять Россию в структуре мировой экономики и финансов.

Бумаги «Газпрома» почуяли возможность завершить проект «Северный поток 2»

По итогам торгов 3 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 3343,46 п., а РТС на 0,86% до 1387,00 п. Отечественный рынок пытался ликвидировать свои дневные потери, но всё же не смог воспользоваться ростом котировок нефти до максимума с февраля прошлого года. На акции давят возможные риски внешнеполитического характера. Вновь говорят о вероятности ограничений для отечественных банков, хотя какие-либо действия против них затронут интересы и финансовых организаций Европы и США. Также можно говорить о влиянии слабой китайской статистики. В январе индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг КНР заметно снизились, хотя и остались выше уровня 50,0 пунктов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 79,65 млрд рублей по сравнению с 98 млрд рублей днём ранее. Сектор нефти и газа снизился на 0,35%, но накануне он повысился на 2,77%. Худшим стал финансовый, который потерял 0,93%, а сильнее всех оказались телекоммуникации (+0,67%).

Может показаться удивительным, но акции «Газпрома» прибавляли около 1,1%. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж не будет оказывать давление на Берлин в его решении по «Северному потоку 2». По его словам, «Северный поток 2» связан с проблемой энергетической независимости и смешивать её с политическими событиями в РФ не стоит. Тема рестрикций против трубопровода постоянно поднимается, но пока Германия остаётся непреклонной, а холодный январь текущего года ещё больше убедил в необходимости дополнительного источника газоснабжения. Акции «Яндекс» теряли более 1,4%. ФАС намерена проверить сделку по покупке транспортного подразделения «Везёт». Акции «ПИК» подорожали на 0,5%, а ЛСР на 0,8%, хотя в ЦБ РФ предлагают отказаться от национального применения льготной ипотеки, оставив программу только для отдельных регионов. «Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье – они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», - заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Бумаги «Московской Биржи» теряли более 0,3%. Инвесторы пока не готовы к новым максимумам, хотя динамика всех показателей свидетельствует о расширении бизнеса. Накануне Московская Биржа сообщила о росте объёма торгов в январе более чем на 10%, а сегодня пришёл черёд данных по инвесторам. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тыс. человек и достигло 9,4 млн, говорится в сообщении торговой площадки. Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями в январе 2021 года составила 41%, в объёме торгов облигациями – 17,4%, на спот-рынке валюты – 14,3%, на срочном рынке – 44,3%. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 85% – приходилась на корпоративные облигации, 9% – на государственные облигации (8,7% составили ОФЗ и 0,3% – региональные облигации), 6% – на еврооблигации. По итогам января количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,6 млн. Оборот по счетам ИИС составил 149,5 млрд рублей, в структуре оборота 83,5% – сделки с акциями, 8,2% – с облигациями, 8,2% – с биржевыми фондами. Иными словами, частный инвестор на российском рынке становится важным рыночным фактором, который, с одной стороны, не даёт индексам падать, но, с другой стороны, может стать силой наказания акций компаний за плохие результаты.

Нефть в рублях стала слишком дорогой

Рубль не смог игнорировать рост котировок нефти. К вечеру рублёвая цена барреля Brent поднялась до 4450, что говорит о явной перепроданности рубля. Однако не всё так однозначно с восприятием текущего курса. Минфин объявил параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на период с 4 февраля по 5 марта. На покупку валюты будет направлено всего 45,6 млрд рублей, или 2,4 млрд рублей в день. В предыдущий период, когда ведомство вернулось к покупке валюты, на эти цели ежедневно выделялось 7,1 млрд рублей. Снижение объёмов закупки валюты это позитивный сигнал для рубля. Однако ситуация на рынке ОФЗ пока не располагает к повышенному спросу на россиянина. В среду 3 февраля Минфин также провёл размещения трёх выпусков ОФЗ. На первом аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 9,724 млрд рублей по номиналу при спросе 24,858 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,84%. Второй аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года оказался ещё слабее, так как был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. Итоги аукциона ОФЗ-Ин 52003 с погашением в июле 2030 года оказались более позитивными, что вполне логично на фоне разогревающейся инфляции. Размещённый объём составил 10,113 млрд рублей по номиналу при спросе 26,272 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 2,48%. По сути, инвесторы намекают на то, что готовы покупать ОФЗ, если их доходность превосходит инфляцию на 2,5%. В очередном комментарии ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» говорится о том, что в январе инфляционные ожидания населения снизились, но остались на повышенном уровне. Согласно опросу ООО «инФОМ», в ближайшие 12 месяцев респонденты видят инфляцию на уровне 10,5%, что на 1-процентный пункт ниже декабрьского показателя. Наблюдаемая инфляция продолжила возрастать и поднялась на 0,8-процентного пункта до 12,8% в январе. Таким образом, если даже отринуть все внешнеполитические риски, то мотиваций для покупки рубля с отрицательной доходностью ставки ЦБ РФ нет, а Минфин пока не готов предоставлять инвесторам повышенную премию в ОФЗ, что также демотивирует нерезидентов. Если в этих вопросах наступят какие-то положительные для рубля изменения, то он неизбежно начнёт отражать это в своём курсе. К вечеру среды доллар слабел на 0,39% до 75,93, а евро на 0,41% до 91,35.

Демократы в США ставят под контроль сенатские комитеты

Американские индексы завершили день разнонаправленно. По большому счёту, ситуация могла быть хуже, если бы не рост бумаг Alphabet на 7,28% после отчётности Google. Менее удачно день сложился для Amazon (-2,0%). Отчёт компании был превосходным, но инвесторы забеспокоились по поводу ухода Джеффа Безоса с поста руководителя в III квартале. Биотехнологичная Amgen (-1,42%) сообщила, что продажи будут испытывать проблемы из-за пандемии. Однако число заболевших в США начало снижаться и многие рассматривают это в качестве повода рассчитывать на окончание пандемии. Возможно, что мысли об окончании пандемии помешали акциям Electronic Arts (-5,48%). Производитель игр отчитался без существенного превосходства относительно прогнозов и это не понравилось инвесторам. В январе, по данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 174 тыс. новых рабочих мест, ожидалось 50 тыс. Сводный индикатор деловой активности США поднялся в январе до 58,7 п. с 55,3 п. в декабре. Индекс активности в сфере услуг вырос до 58,3 п. с 57,5 п. С другой стороны, индекс ISM в непроизводственной сфере снизился до 59,9 п. с 60,5 п. В любом случае, все индексы указывают на расширение деловой активности, что заставляет некоторых инвесторов на рынке задуматься о конечности текущих стимулов. В Вашингтоне республиканцы заключили соглашение с демократами о передаче полномочий большинству. Одним из ключевых назначений стало председательство Берни Сандерса в бюджетном комитете. Постановка под контроль сенатских комитетов может означать более гладкое прохождение законов, которые поддерживают демократы. Впрочем, президент Джо Байден всё же встретился с группой сенаторов, которые настаивают на сокращении стимулирующего пакета до $618 млрд. Подводя итог торгам, скажем, что лучший рост показал сектор энергетики (+4,27%) и коммуникаций (+2,06%), а слабее всех были цикличные товары (-0,76%) и здравоохранение (-0,7%). По итогам дня:

DOW JONES - 30723,60 п. (+0,12%),

NASDAQ - 13610,54 п. (-0,02%),

S&P 500 - 3830,17 п. (+0,10%).

Рост доходностей американских казначейских обязательств смущает инвесторов

Азиатские рынки преимущественно снижались. Сильные данные по США могут говорить о том, что стимулирующие меры периода пандемии имеют конечную природу и под риском даже ключевая ставка около нуля. Во всяком случае, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила уже до 1,15%, хотя ещё сутки назад была около 1,1%. Снижался даже южнокорейский рынок, хотя бумаги производителей автомобилей Hyundai Motor и Kia Motors дорожали на сообщениях о скором подписании соглашения с Apple о производстве брендированного электромобиля с автопилотом на заводе в штате Джорджия. Австралия сообщает о росте экспорта за декабрь на 3% и о падении импорта на 2% за аналогичный период. В Китае поводом для беспокойства служат краткосрочные ставки, которые вновь растут перед новогодними праздниками. На рынке опасаются, что Народный Банк может перейти к более жёсткой политике, дабы иметь больше контроля над ростом цен активов и недвижимости. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 28354,46 п. (-1,02%),

Hang Seng - 28952,08 п. (-1,21%),

Shanghai Composite - 3482,72 п. (-0,98%).

Перспективы дефицитного рынка нефти становятся очевидней

Нефть дорожала, как на фоне экономических надежд в США, так и статистики по запасам. Американское Минэнерго сообщило, что на неделе до 29 января коммерческие запасы нефти сократились на 1,0 млн бар. до 475,7 млн бар., что всего на 4% превышает средний показатель за пять лет. Запасы бензина выросли на 4,5 млн бар. и теперь на 1% находятся ниже среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов изменились незначительно и остаются на 8% выше среднего показателя за пять лет. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 19,4 млн бар. общих поставок, или -4,3% за год; 7,8 млн бар. бензина в сутки, или -10,6% за год; а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или +1,5% за год. Особое внимание обращает на себя рост поставок дистиллятов, что связано с достаточно низкими средними температурами в США. Соответственно, наблюдается повышенный спрос на топочный мазут, который относится к категории дистиллятов. Добыча в США не изменилась и осталась на уровне 10,9 млн бар. в сутки. Стоит также упомянуть, что министерское совещание OPEC+ не внесло какие-либо изменения в текущие планы по добыче. Соответственно, производители не будут торопиться с повышением производства, а в феврале-марте Саудовская Аравия обещала дополнительно убрать с рынка 1,0 млн бар. в сутки. Накануне также стало известно, что в техническом комитете OPEC+ оценивают средний дефицит поставок в 2021 году на уровне 1,1 млн бар. в сутки. Это должно уже к июню привести мировые запасы к среднему значению за пять лет. К 9:00 мск:

Brent - $58,8 (+0,58%),

WTI - $56,07 (+0,68%),

Золото - $1817 (-0,99%),

Медь - $7839,66 (-0,27%),

Никель - $17565 (-0,45%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: