Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 февраля: 4 487,7300 руб/1 г золота и 66,8400/1 г серебра ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 487,7300 руб.

1 грамм серебра - 66,8400 руб.

1 грамм платины - 2 675,9600 руб.

1 грамм палладия - 5 488,8901 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9399 р. (0,44%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3600 р. (7,42%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3701 р. (0,50%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,5099 р. (0,79%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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