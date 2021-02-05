«Фридом Финанс»: Рубль относительно стабилен

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня прибавляет 1% на фоне роста сырьевых котировок. В лидерах роста «ВСМПО-АВИСМА», «Распадская», «ГМК НорНикель», Газпромнефть, «ЛУКОЙЛ», «En+». Также лучше рынка банковский сектор: Сбербанк и «Банк Санкт-Петербург». РТС +1,6% благодаря укреплению отечественной валюты.

Между тем внешний фон остается нейтральным. Китайский CSI300 завершает торговую сессию вблизи нулевой отметки, фьючерсы на индексы США демонстрируют разнонаправленную динамику.

Несмотря на санкционные риски рубль относительно стабилен и тяготеет к 75,5-76 руб./$ и диапазону 90-92 руб. за евро из-за волатильности в паре EUR/USD. Компенсирует геополитические риски ралли на рынке нефти. Brent благодаря сохранению добровольного сокращения добычи сверх квоты рядом стран ОПЕК+, снижению запасов в США может протестировать уровень $60/баррель в ближайшее время. Поддержку рублю оказало и сокращение объема покупок валюты Минфином в период до 4 марта он снизится вдвое до 45,6 млрд руб.

Ожидаем повышенной волатильности рубля в рамках 75,2-77,5 руб./$ в ближайшую неделю. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи прежний 3300-3400 пунктов. Вероятно тестирование верхней границы диапазона при отсутствии коррекционного движения в нефти.