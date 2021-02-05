«Быкам» не хватает стабильного позитива

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 3 февраля американские фондовые площадки завершили преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,1%, до 3830 пунктов, Dow Jones вырос на 0,12%, а NASDAQ снизился на символические 0,02%. Двухдневное ралли завершается, внимание инвесторов вновь переключилось на обсуждение фискальных стимулов, публикацию отчетности и вакцинацию. В лидерах роста были энергетический сектор, прибавивший 4,27% благодаря результатам встречи комитета ОПЕК по мониторингу, а также сектор коммуникаций на фоне положительного отчета Alphabet.

Alphabet (GOOGL: +7,3%) отчиталась лучше прогнозов по выручке и EBITDA благодаря росту сегментов Google Services и YouTube.

GW Pharmaceuticals (GWPH: +44,5%) будет поглощена JAZZ за $220 за ADS. Сделка состоится во втором квартале 2021-го.

Spotify (SPOT: -8,1%) недотянула до общерыночных ожиданий по EPS, а также дала осторожный прогноз на 2021 год. При этом инвесторов приятно удивили результаты выручки, FCF и MAU.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов остается процесс вакцинации от COVID-19. Биобанк Великобритании заявил, что после коронавируса антитела у 88% пациентов сохраняются как минимум полгода. При этом до сих пор неясно, насколько длительным может быть эффект от прививки. Появление новых штаммов коронавируса может потребовать регулярного обновления вакцины и повторной вакцинации.

Демократы близки к принятию пакета фискальных стимулов объемом $1,9 трлн. Для получения большинства голосов за необходимо согласие центриста Джо Мэнчина. продолжает выступать против увеличения минимальной заработной платы до $15 в час и настаивает на поиске компромиссного варианта пакета.

По итогам публикации квартальной отчетности 45% входящих в S&P 500 компаний зафиксирован совокупный рост чистой прибыли. Результаты 82% эмитентов превзошли консенсус ожиданий в среднем на 16,3%. Прогнозы на текущий год все более оптимистичны. Основные направления трансформации компаний — удаленная работа, электронная коммерция, цифровизация и контроль затрат. При этом отмечается сохранение давления фактора пандемии на бизнес.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei снизился на 1,06%, гонконгский Hang Seng потерял 0,66%, китайский CSI300 упал на 0,21%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,42%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,12%. Фьючерс на нефть Brent превысил $58. Золото дешевеет до $1824.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе предстоящих торгов будет двигаться в диапазоне 3800-3850 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю (прогноз: рост с 847 тыс. до 865 тыс.). Неделей ранее данный показатель преподнес положительный сюрприз. Полагаем, что тренд на снижение числа заявок может продолжиться.

Сегодня квартальный отчет представит фармацевтический гигант Merck (MRK). Рынок закладывает в ожидания рост его выручки на 6,8% г/г, до $12,7 млрд, при повышении EPS на 19% г/г, до $1,38. Уверенные финансовые результаты прогнозируются от продаж продуктов Keytruda и Januvia Pneumovax. Несмотря на довольно оптимистичные ожидания, не исключены позитивные сюрпризы, так как компания представила сопоставимые результаты по итогам третьего квартала.

Сильных результатов рынок ждет и от крупного представителя биотеха Gilead (GILD). Инвесторы рассчитывают на увеличение выручки на 20% г/г, до $7 млрд, при росте EPS на 57% г/г, до $2,04. Драйвером роста финансовых показателей должны выступить успешные продажи Remdesivir – препарата, который применяется для лечения от COVID-19. Позитивная динамика ожидается и от объемов реализации главного блокбастера компании Biktarvy, предназначенного для борьбы против ВИЧ.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 68 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном растущем тренде. Отскок от 50-дневной скользящей средней замедлился, демонстрируя ослабление восходящего импульса. RSI остается в нейтральной зоне, что подтверждает вероятность краткосрочной консолидации. Индикатор MACD закрепился на отрицательной территории.