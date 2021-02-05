«Фридом Финанс»: Нефть устремилась к новым высотам

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые площадки преимущественно заряжены позитивом. Сезон отчетов проходит лучше ожиданий, большинство компаний показывает результаты выше прогнозов. Дополнительным стимулом для роста служит то, что в Конгрессе все меньше разногласий по принятию пакета Байдена на $1,9 трлн. Перед открытием основной сессии фьючерсы на индексы США набирают до 0,5%.

В Европе большинство площадок также в плюсе. По индексу EURO STOXX 50 рынок прибавляет 0,3%. Азия в минусе на фоне сокращения программы поддержки банков со стороны Народного Банка Китая в рамках механизма РЕПО. Рынок опасается дальнейшего сжатия объема дешевой ликвидности. Но эти страхи явно преждевременны.

Brent поднялся выше $59 за баррель и к концу дня держится в верхней части коридора $58-5-59. Поддержку сырью оказывают данные по рынку труда в США: за неделю число новых заявок на пособие выросло на 779 тысяч против ожидавшихся 812 тысяч. Безработица отступает третью неделю подряд, несмотря на усиление ограничений в ряде штатов. При сохранении общего позитива на рынке нефть дойдет до 60 за баррель в начале следующей недели.

Российский РТС демонстрирует рост около 1,5%, закрепившись выше 1400 пунктов. Рынок вернулся на уровни начала января. Нынешний импульс может сохраниться до середины следующего дня. В пятницу вполне достижимым смотрится уровень 1430 пунктов. Однако не исключено, что за этим последует короткая остановка со снижением в диапазон 1390-1410 пунктов.

Около 1% прибавляет индекс Мосбиржи. Рублевый индикатор российского рынка поднялся более чем на 30 пунктов и в моменте торговался выше 3380 – первый раз более чем за неделю. Уровень 3400 может быть легко взят до конца этого дня или в начале следующего. В пятницу, вероятнее всего, мы увидим умеренные колебания в диапазоне 3350-3400 пунктов.

Среди основных фишек сегодня лучше всех растет нефтяной сектор: Лукойл (+2,4%), Газпромнефть (+2,3%), Башнефть (+1,9%). Поддержкой им служат рекордные за 12 месяцев цены нефть и на этом фоне ожидания дальнейшего роста маржинальности бизнеса. В бумагах Лукойла ближайший психологический уровень – 6000 рублей. Он может быть достигнут в ближайшие 2-3 сессии, особенно если нефть преодолеет планку $60 и удержится на ней.

Рубль также крепнет благодаря сильной нефти. Пара USD/RUB сегодня на торгах вновь проваливалась к отметке 75,3. К слову, не первый раз за последние несколько дней, однако теперь отскок вверх был гораздо слабее. Доллар торгуется под вечер немногим выше 75,5 рубля и сохраняет шансы потерять еще до 20 копеек до следующего утра. В пятницу довольно высоки шансы пробиться ниже 75, но закрепиться там низко, скорее всего, не удастся: игроки будут выходить из рубля перед выходными. Евро сегодня колеблется в диапазоне 90,3-91,3, и в основном теряет позиции против рубля. В пятницу пара будет тяготеть к отметке 90,5.