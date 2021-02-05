ИАЦ «Альпари»: Рынок остается эмоциональным

Настроения на биржах России меняются ежедневно, этому способствует и внешний, и внутренний фон. В информационном потоке неспокойно, и волатильность в таких условиях представляется закономерной. Индекс МосБиржи восстановился сегодня к 3370 пунктам, но диапазон 3350-3400 сохраняется актуальным. Индекс РТС вырос до 1401 пунктов и держится в рамках 1385-1415 пунктов.

Сегодня в лидерах роста фигурируют акции компаний нефтегазового сектора — от «Лукойла», который чувствует себя более чем комфортно, до «Газпром нефти» и «Башнефти». Это происходит на фоне дорожающей нефти, где коррекцию пока и не ждут.

Очень неплохо выглядят бумаги «РусГидро» с подъемом к 0,7973 руб. Краткосрочные перспективы по бумаге вполне благоприятные с возможностью роста к 0,8050 руб. Однако среднесрочный коридор колебаний в бумаге сохраняется в рамках 0,7745-0,8020 руб., и для его преодоления нужен веский повод.

«Сбербанк» продолжает работу по укрупнению своих экосистем и теперь покупает сервис goods. Это даст результаты позже, когда потребители будут чуть более свободны в тратах. Пока же акции «Сбербанка» зависли в боковике 257-273 руб.

В «Полиметалле» идут продажи на фоне слабости цены на золото и перспектив, становящихся все более туманными для драгметалла. Пока снижение наблюдается внутри бокового торгового канала, но могут стать еще более выраженными с целью просадки к 1650 руб.

Доллар США вечером остается под небольшим давлением и торгуется около 75,75 руб. Бакс стойко остается внутри диапазона 75,50-76,50 руб. в течение дня, но амплитуда колебаний шире, в пределах 75-77 руб. Это нормально, учитывая огромное количество влияющих на биржевые настроения факторов. Евро находится около 90,66 руб. и сохраняет за собой привычные границы движений 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»