Комментарии

«Фридом Финанс»: Нефть обеспечила драйверы роста

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладал рост. Корректировались после ралли предыдущих торгов акции Русолова (-10,16%). В лидеры роста вышли бумаги Оргсинтеза (+18,72%). Возможно, начали отыгрываться дивидендные ожидания. Пара USD/RUB оставалась в диапазоне 75-76. 

Индексы достигли максимума с конца декабря. Поддержку рынку оказал рост на фондовых площадках США и подъем котировок нефти. При этом динамика бумаг нефтегазового сектора была смешанной. Хорошая отчетность Северстали (+0,17%) и Магнита (-0,48%) не стала сильным драйвером для их котировок. К вечеру они откатились к уровням предыдущего закрытия. Инвесторы ожидают сильных внешних сигналов, но их пока нет. Американский фондовый рынок подтвердил максимум по индексу S&P500, но пока не выбрал направление дальнейшего движения. По нашим прогнозам, российский рынок будет торговаться в боковике на протяжении нескольких торговых сессий. Локальных событий в фокусе нет. Операционные и финансовые результаты крупных компаний выйдут только на предстоящей неделе.  

Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать за движениями на внешних сырьевых и фондовых площадках. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,50-75,50.  Индекс  Мосбиржи ориентировочно проведет сессию в пределах 3350-3400 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
Будущее – за звездами: как проходят классификацию загородные отели на Байкале
В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов
«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги