ПСБ: Оптимистичные настроения сохраняются

К концу текущей недели настроения на мировых рынках сохраняются оптимистичные настроения. Сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания покупок.

Несмотря на рост цен на нефть, ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 75,5 рубля



Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи попытается приблизиться к верхней границе диапазона 3350-3400 пунктов



Рост нефтяных цен поддержал спрос на подешевевшие ОФЗ. В ближайшие дни ожидаем консолидации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,20 - 6,30% годовых.

EBITDA Северстали (ПОКУПАТЬ) в IV квартале выросла на 8%, до $710 млн - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Северсталь представила сильные финансовые результаты по итогам 4 квартала 2020г. Несмотря на снижение выручки на 7% кв./кв,. за счет снижение себестоимости, EBITDA Группы выросла, а рентабельность по этому показателю составила 41,2% - что является одним из самых высоких значений в отрасли. Размер рекомендуемых дивидендов по итогам квартала составляет 36,27 рублей на акцию, что при текущих котировках соответствует дивидендной доходности в 2,8%. По итогам года дивдоходность может превысить 14%. Компания прогнозирует восстановление спроса на внутреннем рынке на 3-4% в 2021 году в связи с оживлением строительной деятельности и восстановлением спроса в нефтегазовой отрасли. Поддержку финансовому результату в 1 квартале окажет и сохраняющиеся на высоком уровне мировые цен на сталь. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Северстали, которые имеют потенциал для роста к нашему целевому уровню в 1509 руб./акция.

Магнит (ПОКУПАТЬ) отчитался за 4 кв. 2020 г. на уровне ожиданий - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты 4 кв. ожидались хорошими, учитывая данные новогодних продаж и отчетности других ритейлеров. Снижение LFL трафика компенсируется ростом среднего чека (за счет увеличения количества товаров в корзине и выбора более дорогих), что в итоге приводит к росту продаж. В 2021 г. Магнит планирует открыть 2000 новых магазинов и обновить 700 старых. Capex ожидается вдвое больше, чем в 2020 г. - 60-65 млрд руб. Мы позитивно оцениваем отчетность Магнита и рекомендуем покупать его акции. Стратегия ритейлера по экспансии, но с сохранением операционной эффективности, и развитием онлайн-формата представляется оправданной в текущей ситуации.