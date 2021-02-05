ПСБ: Нефть Brent поднимается к "круглому" уровню в 60 долл./барр.

Цены на нефть Brent продолжают расти, подбираясь к «круглому» уровню в 60 долл./барр.

Позитивный внешний фон (сильная статистика по США и ожидание еще порции стимулов на 1,9 трлн долл.) плюс уверенность инвесторов в восстановлении спроса при поддержке вакцин обуславливают интерес к сырью. Также поддержкой выступает четкая дисциплина в рамках ОПЕК+ и добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн барр./день в феврале/марте.

Мы полагаем, что спекулятивные попытки идти выше 60 долл./барр. будут, но в закрепление все же выше этого уровня пока не верим, отмечая риски роста предложения со стороны сланцевиков США и ухудшения ситуации в экономике еврозоны, где к тому же вакцинация идет со сбоями. Ориентир по Brent на сегодня: 59-61 долл./барр.