ПСБ: Индекс МосБиржи попытается приблизиться к верхней границе диапазона 3350-3400 пунктов

Роман Антонов, главный аналитик ПСБ:

– К концу текущей недели на мировых рынках сохраняются оптимистичные настроения. Сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания покупок.



Американские фондовые индексы вчера вернулись к историческим максимумам и смогли отыграть потери предыдущей недели. В лидерах роста финансовый сектор и hi-tech. Восходящее движение на рынке помимо сохраняющихся надежд на скорое принятие дополнительных стимулов экономики со стороны властей в США поддерживается улучшением ситуации как с распространением коронавируса, так и с обеспечением вакцинами, а также благодаря неплохой макроэкономической статистики.



Первичные обращения за пособиями по безработице в Штатах снизились с 847 тыс. неделей ранее до 779 тыс. – минимумы с ноября прошлого года. Участники рынка оптимистично настроены в отношении американского рынка труда. Постепенное снятие ограничений из-за Covid-19 будет способствовать улучшению экономических условий и транслироваться в рост прибылей корпораций. Сегодня в фокусе внимания инвесторов новости с сезона отчетности, а также данные по числу рабочих мест и безработице в США.



В целом настроения на глобальных рынках на утро пятницы позитивные. Азиатские площадки демонстрируют рост в пределах 1,5%. В небольшом плюсе и фьючерсы на индексы в США. Котировки Brent торгуются вблизи 60 долл./ барр. Сегодня рынки могут продолжить рост, но умеренными темпами.



Вчера индекс МосБиржи (+0,9%) за счет благоприятной конъюнктуры мировых рынков смог вернуться к росту. Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи попытается приблизиться к верхней границе диапазона 3350-3400 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть «фишки», а также бумаги из горнодобывающего сегмента. Пользоваться спросом ввиду высоких цен на нефть будут акции нефтегазового сектора.