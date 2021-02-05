ИАЦ «Альпари»: Рост цен на нефть оказывает серьезную поддержку российской валюте

В четверг, 4 февраля, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль устремился вверх с открытия торгов на фоне дорожающей нефти. Дополнительную поддержку против евро он получил от ослабления единой валюты на рынке Форекс после заседания Банка Англии. Пара доллар/рубль снизилась на 0,56%, до 75,50 руб., евро/рубль — на 0,1,12%, до 90,33 руб., фунт/рубль — на 0,32%, до 103,23 руб.

По итогам дня цена на нефть марки Brent выросла на 0,63%, до $59 за баррель. Нефтяной рынок получает поддержку от сокращения запасов нефти в США, оптимизма по поводу нового законопроекта США о борьбе с пандемией, а также политики ОПЕК+ сдерживать добычу нефти.

Британский фунт резко вырос в четверг после заседания Банка Англии. Участники рынка снизили ожидания относительно отрицательных ставок в Великобритании, что способствовало укреплению валюты.

Доллар вырос на фоне роста доходности казначейских облигаций, стабилизации американского рынка труда и уверенности в экономических перспективах США.

Правительство США заявило, что на прошлой неделе количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, уменьшилось. На прошлой неделе первичные заявки на пособие по безработице составили 779 тыс. против прогноза 812 тыс. на предыдущей неделе. Пятничный отчет по занятости может оказаться сильнее ожиданий.

Участники рынка с Алексея Навального опять переключились на нефтяной рынок и пандемию. В пятницу, 5 февраля, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе. Открытие по рублю ожидается ростом. На пути у продавцов доллара на уровне 75,30 руб. находится сопротивление. Если они его сегодня пройдут, то дадут рублю еще один шанс отыграть потери до 74,50 руб. за доллар. Сделать это сегодня будет сложно, так как трейдеры сейчас не рискуют оставаться в рубле на выходные.

Ключевым событием дня для всех рынков является отчет по занятости США за январь. Каким бы он не вышел, рубль перед выходными может растерять прибыль и закрыться в минусе.

Фондовый рынок

В четверг российские фондовые индексы закрылись повышением на фоне дорожающей нефти и укреплении рубля. Индексы показали рост с открытия торговой сессии и потом с 12:00 мск до закрытия вечерней сессии торговались в боковом тренде. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3372 п. (+0,85%), индекс РТС — 1402,71 п. (+1,13%).

В Азии баррель Brent стоит $59,13 (+0.23%). Фьючерс на S&P500 обновил максимум и собирается двигаться выше до 3897. Внешние факторы для российского рынка благоприятные, поэтому с открытия по ним ожидается повышение. Техническая картина 50 на 50. Если «бычий» импульс угаснет в первой половине дня, то стоит ожидать «пролива» перед выходными.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»