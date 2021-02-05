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ПСБ: К концу дня доллар попытается вернуться в район 76 рублей

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

– Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Вновь национальная валюта будет поддержана ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет чуть менее 0,8%, пытаясь закрепиться выше 59 долларов за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия четверга не даст дополнительных стимулов для направленного движения в рубле. Несмотря на рост цен на нефть, ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 75,5 рубля. В дальнейшем, при активизации коррекционных настроений на рынке энергоносителей, доллар может попытаться перейти к восстановлению. В случае же ухудшения настроений на мировых рынках, к концу сессии он отыграет потери предыдущего дня и вновь вернется в район 76 рублей. Отметим, что диапазон 75-77,5 рубля останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.

Напомним, что по итогам четверга рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял 0,6%, отступив до 76,5 рубля, евро упал на 1,1%, закончив торги в районе 91,3 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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