Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 5 февраля: 75,1107 руб/доллар США и 89,8850 руб/евро

ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,1107 руб.
  • 1 евро - 89,8850 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,9190 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6186 р. (0,82%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0356 р. (1,14%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,2460 р. (1,06%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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