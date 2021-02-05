«Фридом Финанс»: Надежда на статистику по занятости

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 4 февраля американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,09%, до 3872 пунктов, достигнув нового исторического максимума. Dow Jones вырос на 1,08%, NASDAQ – на 1,23%. Новостной фон оставался преимущественно спокойным. Высокий аппетит инвесторов к риску может быть связан с позитивной макростатистикой. Сектор финансов стал лидером роста, поднявшись на 2,27% на фоне ралли в акциях платежных систем после отчета PayPal. Технологический сектор прибавил 1,55% благодаря позитивной динамики акций Apple.

PayPal (PYPL: +7,4%) успешно отчиталась за четвертый квартал на фоне бума в онлайн-торговле и увеличения объема операций с криптовалютой.

Выручка Qualcomm (QCOM: -8,8%) совпала с ожиданиями, что не позволило компании отличиться на фоне неожиданно сильных результатов конкурентов.

Результаты eBay (EBAY: +5,3%) превзошли консенсус благодаря стремительному росту eCommerce в отчетном периоде.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. Оптимизм по-прежнему связан главным образом с перспективами принятия пакета фискальных стимулов. Президент Байден накануне заявил, что не готов снижать объем прямых выплат населению и настаивает, чтобы они остались в размере $1400. Тем не менее глава Белого дома, вероятно, рассмотрит идею ограничить круг граждан, которым полагаются субсидии. Этот пункт программы представляет повышенный интерес в связи с экстремально высокой активностью частных инвесторов, которые вызвали волну шорт-сквизов на прошлой неделе. Ожидается, что часть полученных от государства денежных средств будет инвестирована населением в фондовый рынок, но оценки потенциального притока ликвидности пока сильно разнятся.

Фокус внимания участников рынка сегодня будет прикован к макростатистике. Ожидаются сильные данные по рынку труда, которые могут послужить свежим драйвером для продолжения восходящего движения. Квартальные отчеты компаний продолжают поддерживать аппетит к риску, позитивная первоначальная реакция инвесторов на отчеты преобладает.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 1,54%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,60%, китайский CSI300 прибавил 0,17%. Европейский EuroStoxx 50 повышается на 0,5%.

Аппетит к риску усилился. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,14%. Фьючерс на нефть Brent превысил $59. Золото опустилось к уровню $1800.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня попытается закрепиться выше 3870 пунктов, в случае позитивной статистики по рынку труда возможен тест уровня 3900 пунктов.

Сегодня будет опубликован официальный отчет о занятости в январе. Ожидается, что число новых рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 50 тыс. после их снижения на 140 тыс. в декабре. Безработица, по прогнозам, останется на уровне 6,7%. Мы полагаем, что фактическое значение может оказаться лучше консенсуса ожиданий. Во-первых, на это указывает опубликованный в среду индекс деловой активности в секторе услуг. Компонент, отвечающий за занятость в секторе, вырос до 11-месячного максимума. Во-вторых, данные ADP об изменении числа занятых также указали на улучшение ситуации на рынке труда.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 68 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового максимума, что сигнализирует о сохранении активности покупателей. Краткосрочные перспективы будут зависеть от того, смогут ли «быки» удержать S&P 500 выше 3870 пунктов. Следующее сопротивление находится на отметке 3900 пунктов, где пролегает верхняя граница тренда.