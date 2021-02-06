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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 февраля: 4 367,3999 руб/1 г золота и 63,7500/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 367,3999 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,7500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 687,7400 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 597,6499 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,2699 р. (0,98%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5000 р. (2,30%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,4700 р. (1,84%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 102,4200 р. (1,86%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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