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ПСБ: Нефть подобралась вплотную к «круглому» уровню в 60 долл./барр.

События за неделю на рынке нефти

Нефть Brent по итогам недели снова выросла, причем подобравшись вплотную к «круглому» уровню в 60 долл./барр. Обновлению годовых максимумов способствовали позитивные настроения участников рынка: опасения относительно слабости спроса отошли на второй план, подкрепленные масштабной вакцинацией населения и позитивными прогнозами ОПЕК по спросу, также в фокус вышли снова ожидания стимулов в США.

Итоги недели на рынке драгоценных металлов

Золото удерживалось около девятинедельного минимума. Укрепление доллара, рост доходности казначейских облигаций и восстановление спроса на акции США повлияли на привлекательность золота как защитного актива. В краткосрочной перспективе золото, по нашему мнению, продолжит торговаться в диапазоне 1800-1850 долл./унц, хотя долгосрочные факторы по-прежнему настраивают на рост котировок драгоценного металла. Ажиотажный спрос на серебро будет иметь, скорее всего, краткосрочный характер.

Итоги недели на рынке промышленных металлов

Цветные металлы завершают неделю небольшим снижением, инвесторы проявляют более медвежий настрой в отношении перспектив экономического роста Китая и приближающихся длинных выходных, а также на фоне укрепления доллара.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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