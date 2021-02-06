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ПСБ: В январе продажи автомобилей в России показали снижение

После нескольких месяцев роста в январе наблюдался спад продаж легковых автомобилей на 4,2% г/г, до 95 тыс. шт. Январь является месяцем низкого спроса из-за новогодних праздников.

В первом месяце года продажи автомобилей Лада повторили прошлогодний результат, SKODA выросли на 2%, а KIA на 1% г/г. Снижение продаж за указанный период наблюдалось у Nissan - 34% г/г, Toyota - 17% г/г, Volkswagen - 10% г/г и Hyundai - 4% г/г.

Заметно выросли продажи китайских автомобилей Chery +359% г/г и Haval +28% г/г, однако их доля на российском рынке небольшая – совокупно около 4%. Автомобили LADA остались лидером российского рынка, заметно опережая другие марки.

Падение обеспечили преимущественно иностранные модели средней ценовой категории - Toyota, Volkswagen, Nissan. Основным фактором стало существенное повышение цены, в среднем на 14% (по данным napinfo.ru). Существенный рост цен на автомобили уже реализовался в конце прошлого года, и опасения относительно дальнейшего роста цен не стимулировали покупателей совершать покупки в январе.

Сохраняется сильный спрос на легковые коммерческие автомобили. Лидером продаж на рынке остались автомобили группы ГАЗ – 2102 ед. (-18% г/г), существенно выросли продажи Ford Transit от группы Соллерс – 909 ед. Спрос на данный сегмент автомобилей поддерживается сниженными ставками по лизингу, развитием услуг доставки товаров и стимулирующими отрасль госзакупками.

В 2021 году авторынок продолжит восстановление, и по итогам года продажи легковых автотранспортных средств, по нашему прогнозу, могут вырасти на 6%.

 


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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