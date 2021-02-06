ПСБ: Российские активы заканчивают неделю на мажорной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



– В пятницу российский фондовый рынок смог продолжить восстановление на позитивном внешнем фоне. Основным фактором поддержки вновь выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в очередной раз обновил максимумы года, закрепившись выше 59 долларов за баррель. Также покупкам в наших акциях способствовала и динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2%. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи прибавил 0,3%, достигнув района 3383 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТГК-2, Системы и Газпромнефти, рост которых превысил 2,5%. Хуже рынка торговались бумаги Норильского никеля (-2,5%) на фоне удовлетворения иска Росприроднадзора. Компанию им составили ММК и Магнит, потерявшие 3% и 1,9% соответственно. Отметим, что в ходе торгов индекс МосБиржи предпринимал попытки выхода выше 3400 пунктов, однако уверенное укрепление национальной валюты сдержало рост рублевой стоимости акций. При этом, в рамках ближайших сессий, в случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры, ожидаем закрепления рынка выше данной отметки.



На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1,2%, отступив в район 74,6 рубля, евро снизился на 0,7%, торгуясь в районе 89,7 рубля. Отметим, что кроме ситуации на рынке энергоносителей, поддержку рублю оказала и динамика ведущих валют развивающихся стран, которые также в ходе торгов продемонстрировали уверенный рост. В результате пара доллар/рубль вернулась в диапазон 73-75 рублей, из которого вышла вверх 22 января. Учитывая ситуацию в ценах на нефть и некоторое снижение геополитической напряженности, ожидаем закрепления американской валюты в данном коридоре. При этом, в случае дальнейшего улучшения внешнего фона, в частности выхода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 60 долларов за баррель, доллар может протестировать поддержку на отметке 73 рубля.